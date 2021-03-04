TikTok доигрался: В Госдуме подняли вопрос защиты детей от влияния соцсетей

Комиссия Думы прорабатывает вопрос защиты детей от негативного влияния зарубежных соцсетей после инцидента с призывами к массовому суициду подростков в TikTok.

После волны роликов в TikTok с призывами к подросткам совершать массовые самоубийства в Госдуме поставили вопрос ребром - достаточно ли действующих законов для обеспечения защиты детей от манипуляций через соцсети? Об этом рассказал глава парламентской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Он сообщил, что число попыток негативно повлиять на российских детей и молодёжь через социальные сети значительно участилось. В качестве примера Пискарёв привёл призывы к детям и подросткам выходить на несанкционированные акции за Навального, а также вопиющий случай с роликами, в которых подростков склоняли совершить массовый суицид 3 марта.

Мы уже начали активно прорабатывать с представителями профильных ведомств, с уполномоченным по правам ребёнка, с общественниками, достаточно ли существующих законодательных мер, чтобы защитить детей и подростков от такого влияния, и комиссия продолжает эту работу,

- цитирует слова Пискарёва его пресс-служба.

Также было отмечено, что комиссия располагает доказательствами иностранного участия в вовлечении детей и молодёжи в незаконную деятельность. Соответствующие материалы были переданы в МИД России, сообщает пресс-служба.