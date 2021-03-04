Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать р...
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Главная / Политика

TikTok доигрался: В Госдуме подняли вопрос защиты детей от влияния соцсетей

04 марта 2021, 21:40  •  132 • Политика
Комиссия Думы прорабатывает вопрос защиты детей от негативного влияния зарубежных соцсетей после инцидента с призывами к массовому суициду подростков в TikTok.
После волны роликов в TikTok с призывами к подросткам совершать массовые самоубийства в Госдуме поставили вопрос ребром - достаточно ли действующих законов для обеспечения защиты детей от манипуляций через соцсети? Об этом рассказал глава парламентской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв.
Он сообщил, что число попыток негативно повлиять на российских детей и молодёжь через социальные сети значительно участилось. В качестве примера Пискарёв привёл призывы к детям и подросткам выходить на несанкционированные акции за Навального, а также вопиющий случай с роликами, в которых подростков склоняли совершить массовый суицид 3 марта.
Мы уже начали активно прорабатывать с представителями профильных ведомств, с уполномоченным по правам ребёнка, с общественниками, достаточно ли существующих законодательных мер, чтобы защитить детей и подростков от такого влияния, и комиссия продолжает эту работу,
- цитирует слова Пискарёва его пресс-служба.
Также было отмечено, что комиссия располагает доказательствами иностранного участия в вовлечении детей и молодёжи в незаконную деятельность. Соответствующие материалы были переданы в МИД России, сообщает пресс-служба.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



132
Источник
Похожие новости
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
04 марта 2021, 04:15
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
04 марта 2021, 14:20
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донбассе
04 марта 2021, 06:05
"Терпение лопнуло даже у ОБСЕ": Киев 12 раз спрашивали про Донбасс и ни разу не получили ответа
04 марта 2021, 10:40
Кедми - о распаде России: "Осталось четыре года"
04 марта 2021, 00:35
"Если бы какой-то безумец захотел воплотить...": Новый план Украины провалился на старте
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2021, 12:50
Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все планы
27 февраля 2021, 12:50
В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США
04 марта 2021, 06:05
"Терпение лопнуло даже у ОБСЕ": Киев 12 раз спрашивали про Донбасс и ни разу не получили ответа
28 февраля 2021, 05:30
"Ва-а-а!": Испанцы, увидев учения русских, призвали военных проснуться
02 марта 2021, 11:00
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать русских зарабатывает в России
26 февраля 2021, 12:05
"Вылупкы" и "скотынякы" - мимо: Украинские патриоты перешли на крепкий русский мат в прямом эфире
28 февраля 2021, 03:40
Простая истина для Берлина - про Украину придётся забыть: "Ни денег, ни воли"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.