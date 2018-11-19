Тихоокеанский рубеж: зачем США и Австралия восстанавливают базу в Папуа — Новой Гвинее времён Второй мировой войны

Соединённые Штаты вместе с Австралией будут участвовать в модернизации военно-морской базы на острове Манус, принадлежащем Папуа — Новой Гвинее. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс. Минобороны Австралии отметило, что их военные корабли в будущем смогут размещаться на базе на постоянной основе. Впрочем, эксперты уверены, что использовать инфраструктуру будут и американские военные. По мнению аналитиков, Вашингтон опасается усиления влияния Китая в южной части Тихого океана.

Вашингтон примет участие в работах по расширению военно-морской базы Ломбрум на острове Манус в Папуа — Новой Гвинее. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая 17 ноября на саммите АТЭС в столице Папуа — Новой Гвинеи городе Порт-Морсби. Ранее об этих планах сообщали представители островного государства и Австралии.

«Соединённые Штаты станут партнёрами Папуа — Новой Гвинеи и Австралии в их совместной инициативе, касающейся военно-морской базы Ломбрум на острове Манус, — сказал Пенс. — Мы также будем сотрудничать с этими государствами, чтобы защищать суверенитет и морские права тихоокеанских островов».

База Ломбрум была основана ВМС США в Тихом океане в январе 1944 года, во время ведения боевых действий против Японии, и поначалу носила название Тарангау. Тогда её возможности позволяли размещать в гавани более 800 боевых кораблей, а на самом острове располагалось четыре аэродрома, бараки на 150 тыс. солдат, госпиталь на 3 тыс. человек, а также многочисленные хранилища горючего и боеприпасов.

В 1946 году американцы передали базу своим австралийским союзникам, а те в 1975-м — вооружённым силам Папуа — Новой Гвинеи, одновременно с предоставлением бывшей колонии независимости. Всё это время размеры базы уменьшались, пока она не стала пунктом базирования патрульных лодок островного государства. В мировых СМИ остров Манус приобрёл печальную известность уже в новом тысячелетии как место, куда австралийцы по договорённости с властями Новой Гвинеи ссылали нелегальных мигрантов.

Майк Пенс на саммите АТЭС

Reuters

© Fazry Ismail

Новая актуальность

Однако в этом году правительство Австралии вспомнило об оставленной более четырёх десятилетий назад базе. В сентябре о планах её восстановления и расширения сообщили австралийские СМИ, а 2 ноября премьер-министр материкового государства Скотт Моррисон и глава правительства Папуа — Новой Гвинеи Питер О’Нил заявили, что подписали соглашение о работах по модернизации военного объекта.

Предполагается, что глубоководная база будет использоваться в том числе для работ по дозаправке австралийских боевых кораблей. По сообщениям государственного телеканала ABC, министр обороны Австралии Кристофер Пайн не исключает, что какие-то австралийские суда будут находиться там на постоянной основе. Активное использование базы поддержал и командующий Королевскими австралийскими ВМС вице-адмирал Майк Нунэн.

«Мы не упускаем из вида стратегическое значение Папуа — Новой Гвинеи и в особенности острова Манус. Дуглас Макартур (генерал армии США, верховный главнокомандующий силами союзников на Тихоокеанском фронте Второй мировой войны. — RT) размещал здесь свою штаб-квартиру, — цитировало 9 ноября австралийского флотоводца издание The Sydney Morning Herald. — С военно-морской точки зрения, если там есть (необходимые. — RT) объекты и у нас есть причина их использовать, я не вижу никаких оснований, чтобы не делать этого».

В ноябре в ходе своего визита в Австралию начальник военно-морских операций США (глава штаба ВМС) адмирал Джон Ричардсон поддержал участие Канберры в восстановлении базы на острове Манус, назвав это решение «примером лидерства Австралии и Королевских австралийских ВМС в регионе», и пообещал, что США постараются помочь в расширении базы.

Начальник военно-морских операций США адмирал Джон Ричардсон и командующий Королевскими австралийскими ВМС вице-адмирал Майк Нунэн

© defence.gov.au

«Проецирование силы»





Эксперты допускают вероятность того, что в Папуа — Новой Гвинее впоследствии разместятся не только австралийские, но и американские военные.

«Такая база нужна США и её союзнику — Австралии, — отметил в интервью RT ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

По словам специалиста, традиционно южная часть Тихого океана в рамках военно-морской стратегии США рассматривалась как безопасный регион для американских кораблей. И если в 1970—1980-х американцы и австралийцы опасались, что в регион проникнет СССР, то теперь в качестве главной угрозы рассматривается КНР.

Как отметил в разговоре с RT Михаил Александров, страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, Филиппины и Малайзия, не хотят играть роль форпоста США, а от побережья Австралии до Южно-Китайского моря, ставшего центром американо-китайских противоречий, довольно далеко.

«Расчёт Австралии тоже понятен. Никто не хочет в случае какой-то заварушки получить по своему побережью китайскими ракетами, вот и решили разместить базу на Папуа — Новой Гвинее», — рассуждает Александров.

По его словам, главной задачей обновлённой базы станет «проецирование силы в регион Южно-Китайского моря с целью сдерживания Китая».

Авторы американского The National Interest Джерри Хендрикс и Гарри Фостер напрямую заявляют на страницах издания, что база на острове Манус имеет огромное значение для сдерживания Китая. Расположенный в центре треугольника, вершинами которого являются западные Филиппины, остров Гуам и северные порты Австралии, этот участок суши, по их мнению, является лучшим местом для операций по дозаправке как кораблей, так и самолётов, патрулирующих этот район Тихого океана.

База Ломбрум (Тарангау) в 1949 году

© awm.gov.au

Кроме того, Хендрикс и Фостер отмечают, что в случае возможного вооружённого конфликта между США и Китаем Манус, в отличие от острова Гуам, где сейчас располагается главная база Соединённых Штатов в регионе, будет находиться вне зоны досягаемости китайских вооружений, в частности баллистических ракет DF-26.

А размещение части сил в Папуа — Новой Гвинее даст американскому командованию «стратегическую глубину» для потенциальных действий ВМС и ВВС против КНР. Манус находится на 2,3 тыс. морских миль ближе к побережью Китая, чем Пёрл-Харбор, и на 1,3 тыс. миль ближе, чем северное побережье Австралии, откуда в случае китайского удара по Гуаму США пришлось бы вести военно-морские операции.

«Американцам нужно рассредоточить свои военные возможности, чтобы обложить Китай как с востока, так и с северо-востока и юга», — полагает Александров.

В свою очередь, заведующий отделом Южнотихоокеанских исследований Института востоковедения РАН Валерий Николаев отметил в беседе с RT, что размещение сил ВМС США и Австралии в Папуа — Новой Гвинее может быть направлено не только против КНР.

«После Второй мировой войны под опекой США находилась вся Микронезия, и там были созданы американские базы, особенно крупные — на Гуаме (Марианские острова), атолле Кваджалейн (Маршалловы острова), — говорит Николаев. — Если сейчас американцы пойдут на юг — в частности, в Папуа — Новую Гвинею, у них образуется линия военного присутствия, которая позволяет контролировать Китай и страны юго-запада Тихого океана, например Индонезию и Филиппины, с которыми у них осложнились отношения».

Битва инвестиций

По сообщениям австралийских СМИ, стремление Канберры закрепиться на военной базе в Папуа — Новой Гвинее объясняется якобы интересом Китая к военному строительству в регионе.

В частности, сообщалось о внимании КНР к новогвинейским портам Вевак, Кикори, Ванимо и острову Манус. Официальный Пекин, однако, не подтверждает таких планов, говоря, что преследует сугубо мирные цели и заинтересован в экономическом сотрудничестве с тихоокеанским государством.

Так, накануне выступления Пенса на саммите АТЭС председатель КНР Си Цзиньпин, также присутствовавший на мероприятии и совместивший его с государственным визитом в Папуа — Новую Гвинею, договорился с её руководством о совместной работе над проектами в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Си Цзиньпин на саммите АТЭС

Reuters

© Fazry Ismail

По информации The South China Morning Post, Пекин нарастил свои инвестиции в инфраструктурные проекты в этой стране более чем в три раза — с $860 млн в 2016-м до $2,46 млрд в 2017-м. Значительная часть сооружений, где проходил нынешний саммит АТЭС, была создана на китайские деньги.

Это не осталось без внимания со стороны США. В рамках своего выступления в Порт-Морсби Майк Пенс анонсировал планы американской ExxonMobil по расширению своего завода в столице Папуа — Новой Гвинеи, что сулит стране «многомиллиардные инвестиции».

Кроме того, США вместе с Австралией, Японией и Новой Зеландией объявили, что к 2030 году обеспечат 70% населения Папуа — Новой Гвинеи электричеством. Сейчас доступом к этому благу цивилизации обладают лишь 13% населения страны.

«США не хотят, чтобы Китай закрепился в регионе, и присутствие военной базы гарантирует, что этого не будет, — отмечает Александров. — К тому же американские инвестиции рассчитаны на то, чтобы расположить к себе Папуа — Новую Гвинею и перебить возможные вложения со стороны Китая».

В то же время, по мнению Валерия Николаева, именно китайские деньги и связанный с ними рост влияния Пекина могут осложнить планы США по использованию островного государства в своих целях.

«Китай в Папуа — Новой Гвинее очень активен, поэтому могут возникнуть определённые сложности с превращением Мануса в американскую базу», — прогнозирует эксперт.