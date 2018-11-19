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Тихоокеанский рубеж: зачем США и Австралия восстанавливают базу в Папуа — Новой Гвинее времён Второй мировой войны
19 ноября 2018, 02:09 • 42 • В мире
Соединённые Штаты вместе с Австралией будут участвовать в модернизации военно-морской базы на острове Манус, принадлежащем Папуа — Новой Гвинее. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс. Минобороны Австралии отметило, что их военные корабли в будущем смогут размещаться на базе на постоянной основе. Впрочем, эксперты уверены, что использовать инфраструктуру будут и американские военные. По мнению аналитиков, Вашингтон опасается усиления влияния Китая в южной части Тихого океана.
Корабль ВМС Австралии на базе Ломбрум, о. Манус, Папуа — Новая Гвинея © defence.gov.au
Вашингтон примет участие в работах по расширению военно-морской базы Ломбрум на острове Манус в Папуа — Новой Гвинее. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая 17 ноября на саммите АТЭС в столице Папуа — Новой Гвинеи городе Порт-Морсби. Ранее об этих планах сообщали представители островного государства и Австралии.
База Ломбрум была основана ВМС США в Тихом океане в январе 1944 года, во время ведения боевых действий против Японии, и поначалу носила название Тарангау. Тогда её возможности позволяли размещать в гавани более 800 боевых кораблей, а на самом острове располагалось четыре аэродрома, бараки на 150 тыс. солдат, госпиталь на 3 тыс. человек, а также многочисленные хранилища горючего и боеприпасов.
В 1946 году американцы передали базу своим австралийским союзникам, а те в 1975-м — вооружённым силам Папуа — Новой Гвинеи, одновременно с предоставлением бывшей колонии независимости. Всё это время размеры базы уменьшались, пока она не стала пунктом базирования патрульных лодок островного государства. В мировых СМИ остров Манус приобрёл печальную известность уже в новом тысячелетии как место, куда австралийцы по договорённости с властями Новой Гвинеи ссылали нелегальных мигрантов.
Новая актуальность
Однако в этом году правительство Австралии вспомнило об оставленной более четырёх десятилетий назад базе. В сентябре о планах её восстановления и расширения сообщили австралийские СМИ, а 2 ноября премьер-министр материкового государства Скотт Моррисон и глава правительства Папуа — Новой Гвинеи Питер О’Нил заявили, что подписали соглашение о работах по модернизации военного объекта.
Предполагается, что глубоководная база будет использоваться в том числе для работ по дозаправке австралийских боевых кораблей. По сообщениям государственного телеканала ABC, министр обороны Австралии Кристофер Пайн не исключает, что какие-то австралийские суда будут находиться там на постоянной основе. Активное использование базы поддержал и командующий Королевскими австралийскими ВМС вице-адмирал Майк Нунэн.
«Мы не упускаем из вида стратегическое значение Папуа — Новой Гвинеи и в особенности острова Манус. Дуглас Макартур (генерал армии США, верховный главнокомандующий силами союзников на Тихоокеанском фронте Второй мировой войны. — RT) размещал здесь свою штаб-квартиру, — цитировало 9 ноября австралийского флотоводца издание The Sydney Morning Herald. — С военно-морской точки зрения, если там есть (необходимые. — RT) объекты и у нас есть причина их использовать, я не вижу никаких оснований, чтобы не делать этого».
В ноябре в ходе своего визита в Австралию начальник военно-морских операций США (глава штаба ВМС) адмирал Джон Ричардсон поддержал участие Канберры в восстановлении базы на острове Манус, назвав это решение «примером лидерства Австралии и Королевских австралийских ВМС в регионе», и пообещал, что США постараются помочь в расширении базы.
«Проецирование силы»
Эксперты допускают вероятность того, что в Папуа — Новой Гвинее впоследствии разместятся не только австралийские, но и американские военные.
«Такая база нужна США и её союзнику — Австралии, — отметил в интервью RT ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
По словам специалиста, традиционно южная часть Тихого океана в рамках военно-морской стратегии США рассматривалась как безопасный регион для американских кораблей. И если в 1970—1980-х американцы и австралийцы опасались, что в регион проникнет СССР, то теперь в качестве главной угрозы рассматривается КНР.
Как отметил в разговоре с RT Михаил Александров, страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, Филиппины и Малайзия, не хотят играть роль форпоста США, а от побережья Австралии до Южно-Китайского моря, ставшего центром американо-китайских противоречий, довольно далеко.
«Расчёт Австралии тоже понятен. Никто не хочет в случае какой-то заварушки получить по своему побережью китайскими ракетами, вот и решили разместить базу на Папуа — Новой Гвинее», — рассуждает Александров.
По его словам, главной задачей обновлённой базы станет «проецирование силы в регион Южно-Китайского моря с целью сдерживания Китая».
Авторы американского The National Interest Джерри Хендрикс и Гарри Фостер напрямую заявляют на страницах издания, что база на острове Манус имеет огромное значение для сдерживания Китая. Расположенный в центре треугольника, вершинами которого являются западные Филиппины, остров Гуам и северные порты Австралии, этот участок суши, по их мнению, является лучшим местом для операций по дозаправке как кораблей, так и самолётов, патрулирующих этот район Тихого океана.
Кроме того, Хендрикс и Фостер отмечают, что в случае возможного вооружённого конфликта между США и Китаем Манус, в отличие от острова Гуам, где сейчас располагается главная база Соединённых Штатов в регионе, будет находиться вне зоны досягаемости китайских вооружений, в частности баллистических ракет DF-26.
А размещение части сил в Папуа — Новой Гвинее даст американскому командованию «стратегическую глубину» для потенциальных действий ВМС и ВВС против КНР. Манус находится на 2,3 тыс. морских миль ближе к побережью Китая, чем Пёрл-Харбор, и на 1,3 тыс. миль ближе, чем северное побережье Австралии, откуда в случае китайского удара по Гуаму США пришлось бы вести военно-морские операции.
В свою очередь, заведующий отделом Южнотихоокеанских исследований Института востоковедения РАН Валерий Николаев отметил в беседе с RT, что размещение сил ВМС США и Австралии в Папуа — Новой Гвинее может быть направлено не только против КНР.
«После Второй мировой войны под опекой США находилась вся Микронезия, и там были созданы американские базы, особенно крупные — на Гуаме (Марианские острова), атолле Кваджалейн (Маршалловы острова), — говорит Николаев. — Если сейчас американцы пойдут на юг — в частности, в Папуа — Новую Гвинею, у них образуется линия военного присутствия, которая позволяет контролировать Китай и страны юго-запада Тихого океана, например Индонезию и Филиппины, с которыми у них осложнились отношения».
Битва инвестиций
По сообщениям австралийских СМИ, стремление Канберры закрепиться на военной базе в Папуа — Новой Гвинее объясняется якобы интересом Китая к военному строительству в регионе.
В частности, сообщалось о внимании КНР к новогвинейским портам Вевак, Кикори, Ванимо и острову Манус. Официальный Пекин, однако, не подтверждает таких планов, говоря, что преследует сугубо мирные цели и заинтересован в экономическом сотрудничестве с тихоокеанским государством.
Так, накануне выступления Пенса на саммите АТЭС председатель КНР Си Цзиньпин, также присутствовавший на мероприятии и совместивший его с государственным визитом в Папуа — Новую Гвинею, договорился с её руководством о совместной работе над проектами в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
По информации The South China Morning Post, Пекин нарастил свои инвестиции в инфраструктурные проекты в этой стране более чем в три раза — с $860 млн в 2016-м до $2,46 млрд в 2017-м. Значительная часть сооружений, где проходил нынешний саммит АТЭС, была создана на китайские деньги.
Это не осталось без внимания со стороны США. В рамках своего выступления в Порт-Морсби Майк Пенс анонсировал планы американской ExxonMobil по расширению своего завода в столице Папуа — Новой Гвинеи, что сулит стране «многомиллиардные инвестиции».
Кроме того, США вместе с Австралией, Японией и Новой Зеландией объявили, что к 2030 году обеспечат 70% населения Папуа — Новой Гвинеи электричеством. Сейчас доступом к этому благу цивилизации обладают лишь 13% населения страны.
В то же время, по мнению Валерия Николаева, именно китайские деньги и связанный с ними рост влияния Пекина могут осложнить планы США по использованию островного государства в своих целях.
«Китай в Папуа — Новой Гвинее очень активен, поэтому могут возникнуть определённые сложности с превращением Мануса в американскую базу», — прогнозирует эксперт.
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