Тихоокеанские «Барсы»: сломанный меч империи • 78 • Аналитика

С учетом стратегической важности Дальнего Востока для России и соседства с крупными военно-морскими державами (США, Японией и Китаем) Тихоокеанскому флоту отведена особая роль в обеспечении безопасности не только восточных рубежей страны, но и России в целом.



Безусловно, главной задачей Тихоокеанского флота остается поддержание боевой готовности частей и подразделений, особенно стратегических ядерных сил. При этом он значительно удален от индустриальных центров России и крупнейших транспортных узлов, что непосредственно влияет на его боеспособность. В данной статье автор проанализировал реальное состояние многоцелевых атомных подводных лодок самого удаленного флота России, становой хребет которых на начало нулевых годов составляли 6 МАПЛ 971-го проекта «Щука-Б», который без преувеличения являлся самым удачным проектом за всю историю отечественного подводного кораблестроения. Первая лодка 971-го проекта получила имя «Барс», ставшее нарицательным для этой серии субмарин. Именно на «Барсы» были возложены задачи противолодочной борьбы.







Основой боеготовности является хорошо поставленный ремонт. Согласно нормативным документам корабль возможно эксплуатировать только в течение определенного срока. Для атомной подводной лодки этот срок составляет 10 лет. По истечении указанного срока кораблю требуется провести средний ремонт. В отсутствии такого ремонта корабль должен быть выведен из эксплуатации. Между средними ремонтами, как правило, производится процедура восстановления технической готовности, которая является исключительно ремонтной процедурой. На восстановление технической готовности приходит корабль, дальнейшая эксплуатация которого недопустима в силу различных причин — износ или аварийное состояние систем и механизмов. Задача завода заключается в восстановлении всех систем до состояния пригодного к эксплуатации. В случае, если это невозможно — обеспечить ядерную и радиационную безопасность заказа. Несмотря на эти требования «Барсы» много и интенсивно эксплуатировались, не проходя предписанных регламентом средних ремонтов.



В состав Тихоокеанского флота входили 6 МАПЛ 971-го проекта (в скобках указан год вступления в строй): «Барнаул» (1988), «Кашалот» (1988), «Братск» (1989), «Нарвал» (1990), «Кузбасс» (1992), «Самара» (1995). Причем «Кузбасс» и «Самара» относятся улучшенной версии проекта 971.



К-263 «Барнаул» в 1998 году выведен из состава сил постоянной готовности в ожидании среднего ремонта. Корабль использовался в качестве источника запасных частей и находился в акватории ОАО Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне. Среднего ремонта МАПЛ «Барнаул» так и не дождался, в июне 2018 года судно «Нефтегаз-55» Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» осуществило буксировку МАПЛ из бухты Большой Камень в бухту Чажма, где она и была утилизирована в плавучем доке ПД-41 вместе с ССВ-33 «Урал».



К-322, «Кашалот» в 2003 году в доке «Зея» переведен и поставлен в цех ФГУП «Амурский судостроительный завод» в городе Комсомольске-на-Амуре для проведения среднего ремонта. Фактически работы всё это время не велись, а корабль использовался как источник запасных частей. 09.10.2019 «Кашалот» выведен из состава Тихоокеанского флота, исключен из списков ВМФ. В 2020 году, согласно размещенному Росатомом контракту, «Кашалот» будет утилизирован. Его утилизацию планируется провести на месте нахождения в ПАО «Амурский судостроительный завод», с последующей транспортировкой 3-отсечного блока по Амуру в пункт долговременного хранения.





К-331 «Нарвал» приказом командующего Тихоокеанского флота от 14.03.2001 присвоено наименование «Магадан», которое не являлось официальным ввиду того, что наименование кораблю присваивается только приказом главнокомандующего ВМФ (01.11.2019 наименование «Магадан» официально присвоено приказом главнокомандующего ВМФ подводной лодке проекта 06363). Причиной переименования являлось шефство, которое ввиду неспособности государства надлежащим образом содержать флот заключалось в оказании гуманитарной помощи. На корабли в те годы везли в основном продукты. С 2012 «Нарвал» находился в акватории ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне в ожидании среднего ремонта. Лишь в конце 2018 года «Нарвал» поставлена в эллинг завода. Во второй половине 2019 по данным пресс-службы верфи производились дефектовка МАПЛ и демонтаж оборудования.





К-391 «Братск» прибыл в 2003 году в ОАО «Северо-восточный ремонтный центр» в г. Вилючинск и находился в акватории предприятия в ожидании ремонта. Контракт на выполнение ремонта по техническому состоянию с продлением межремонтного срока службы заключен между Минобороны и предприятием в 2011 году. Однако контракт не исполнен по причинам неопределенности фактического объема выполняемых работ и в том числе отсутствия части оборудования, подлежащего ремонту, на корабле, в связи с его демонтажем личным составом до постановки для использования на других МАПЛ этого проекта.



В 2014 году К-391 «Братск» и К-295 «Самара» транспортированы голландской компанией на доковом судне «Трансшельф» с Дальнего Востока в Северодвинск Северным морским путём в целях их ремонта и модернизации по пр. 971М на АО «Центр судоремонта «Звёздочка», как и двух однотипных МАПЛ Северного флота: «Леопарда» и «Волка». Однако после проведения дефектовки они просто стоят у стенки предприятия в ожидании постановки в эллинг, которое состоится не ранее вывода «Леопарда» или «Волка». При этом в СМИ тиражировалась информация о возможной передаче в лизинг Индии К-295 «Самара». Вместе с тем достоверных сведений, подтверждающих реализацию данного контракта, в настоящее время не имеется.









К-419 «Кузбасс» сегодня является единственным боеспособным кораблем данного типа в составе Тихоокеанского флота. С 2009 года К-419 находилась на восстановлении технической готовности в ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (г. Большой Камень). Сдачу корабля неоднократно переносили, Главная военная прокуратура Российской Федерации выявляла факты мошенничества при реализации государственного контракта, возбуждались уголовные дела по фактам злоупотреблений, допущенных при ремонте МАПЛ «Кузбасс». Лишь в 2016 году МАПЛ «Кузбасс» вернулась в состав Тихоокеанского флота.





Таким образом, ввиду несоблюдения сроков проведения среднего ремонта на сегодняшний день из состава Тихоокеанского флота безвозвратно выведено два «Барса», три находятся в ожидании среднего ремонта и лишь один в строю. Годы идут, корабли становятся всё старше, устаревают всё больше… С учетом стратегической важности Дальнего Востока для России и соседства с крупными военно-морскими державами (США, Японией и Китаем) Тихоокеанскому флоту отведена особая роль в обеспечении безопасности не только восточных рубежей страны, но и России в целом.Безусловно, главной задачей Тихоокеанского флота остается поддержание боевой готовности частей и подразделений, особенно стратегических ядерных сил. При этом он значительно удален от индустриальных центров России и крупнейших транспортных узлов, что непосредственно влияет на его боеспособность. В данной статье автор проанализировал реальное состояние многоцелевых атомных подводных лодок самого удаленного флота России, становой хребет которых на начало нулевых годов составляли 6 МАПЛ 971-го проекта «Щука-Б», который без преувеличения являлся самым удачным проектом за всю историю отечественного подводного кораблестроения. Первая лодка 971-го проекта получила имя «Барс», ставшее нарицательным для этой серии субмарин. Именно на «Барсы» были возложены задачи противолодочной борьбы.Основой боеготовности является хорошо поставленный ремонт. Согласно нормативным документам корабль возможно эксплуатировать только в течение определенного срока. Для атомной подводной лодки этот срок составляет 10 лет. По истечении указанного срока кораблю требуется провести средний ремонт. В отсутствии такого ремонта корабль должен быть выведен из эксплуатации. Между средними ремонтами, как правило, производится процедура восстановления технической готовности, которая является исключительно ремонтной процедурой. На восстановление технической готовности приходит корабль, дальнейшая эксплуатация которого недопустима в силу различных причин — износ или аварийное состояние систем и механизмов. Задача завода заключается в восстановлении всех систем до состояния пригодного к эксплуатации. В случае, если это невозможно — обеспечить ядерную и радиационную безопасность заказа. Несмотря на эти требования «Барсы» много и интенсивно эксплуатировались, не проходя предписанных регламентом средних ремонтов.В состав Тихоокеанского флота входили 6 МАПЛ 971-го проекта (в скобках указан год вступления в строй): «Барнаул» (1988), «Кашалот» (1988), «Братск» (1989), «Нарвал» (1990), «Кузбасс» (1992), «Самара» (1995). Причем «Кузбасс» и «Самара» относятся улучшенной версии проекта 971.К-263 «Барнаул» в 1998 году выведен из состава сил постоянной готовности в ожидании среднего ремонта. Корабль использовался в качестве источника запасных частей и находился в акватории ОАО Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне. Среднего ремонта МАПЛ «Барнаул» так и не дождался, в июне 2018 года судно «Нефтегаз-55» Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» осуществило буксировку МАПЛ из бухты Большой Камень в бухту Чажма, где она и была утилизирована в плавучем доке ПД-41 вместе с ССВ-33 «Урал».К-322, «Кашалот» в 2003 году в доке «Зея» переведен и поставлен в цех ФГУП «Амурский судостроительный завод» в городе Комсомольске-на-Амуре для проведения среднего ремонта. Фактически работы всё это время не велись, а корабль использовался как источник запасных частей. 09.10.2019 «Кашалот» выведен из состава Тихоокеанского флота, исключен из списков ВМФ. В 2020 году, согласно размещенному Росатомом контракту, «Кашалот» будет утилизирован. Его утилизацию планируется провести на месте нахождения в ПАО «Амурский судостроительный завод», с последующей транспортировкой 3-отсечного блока по Амуру в пункт долговременного хранения.К-331 «Нарвал» приказом командующего Тихоокеанского флота от 14.03.2001 присвоено наименование «Магадан», которое не являлось официальным ввиду того, что наименование кораблю присваивается только приказом главнокомандующего ВМФ (01.11.2019 наименование «Магадан» официально присвоено приказом главнокомандующего ВМФ подводной лодке проекта 06363). Причиной переименования являлось шефство, которое ввиду неспособности государства надлежащим образом содержать флот заключалось в оказании гуманитарной помощи. На корабли в те годы везли в основном продукты. С 2012 «Нарвал» находился в акватории ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне в ожидании среднего ремонта. Лишь в конце 2018 года «Нарвал» поставлена в эллинг завода. Во второй половине 2019 по данным пресс-службы верфи производились дефектовка МАПЛ и демонтаж оборудования.К-391 «Братск» прибыл в 2003 году в ОАО «Северо-восточный ремонтный центр» в г. Вилючинск и находился в акватории предприятия в ожидании ремонта. Контракт на выполнение ремонта по техническому состоянию с продлением межремонтного срока службы заключен между Минобороны и предприятием в 2011 году. Однако контракт не исполнен по причинам неопределенности фактического объема выполняемых работ и в том числе отсутствия части оборудования, подлежащего ремонту, на корабле, в связи с его демонтажем личным составом до постановки для использования на других МАПЛ этого проекта.В 2014 году К-391 «Братск» и К-295 «Самара» транспортированы голландской компанией на доковом судне «Трансшельф» с Дальнего Востока в Северодвинск Северным морским путём в целях их ремонта и модернизации по пр. 971М на АО «Центр судоремонта «Звёздочка», как и двух однотипных МАПЛ Северного флота: «Леопарда» и «Волка». Однако после проведения дефектовки они просто стоят у стенки предприятия в ожидании постановки в эллинг, которое состоится не ранее вывода «Леопарда» или «Волка». При этом в СМИ тиражировалась информация о возможной передаче в лизинг Индии К-295 «Самара». Вместе с тем достоверных сведений, подтверждающих реализацию данного контракта, в настоящее время не имеется.К-419 «Кузбасс» сегодня является единственным боеспособным кораблем данного типа в составе Тихоокеанского флота. С 2009 года К-419 находилась на восстановлении технической готовности в ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (г. Большой Камень). Сдачу корабля неоднократно переносили, Главная военная прокуратура Российской Федерации выявляла факты мошенничества при реализации государственного контракта, возбуждались уголовные дела по фактам злоупотреблений, допущенных при ремонте МАПЛ «Кузбасс». Лишь в 2016 году МАПЛ «Кузбасс» вернулась в состав Тихоокеанского флота.Таким образом, ввиду несоблюдения сроков проведения среднего ремонта на сегодняшний день из состава Тихоокеанского флота безвозвратно выведено два «Барса», три находятся в ожидании среднего ремонта и лишь один в строю. Годы идут, корабли становятся всё старше, устаревают всё больше… Аристарх Людвигович Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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