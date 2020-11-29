Тихновская назвала условие для встречи с Путиным

Светлана Тихановская. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лидер оппозиции рассказала, о чем бы поговорила с российским президентом

Светлана Тихановская заявила, что готова встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. По ее словам, белорусская оппозиция стремится к диалогу с Россией. Об этом она рассказала украинской службе "Радио Свобода" (СМИ, признанное иноагентом в РФ).

Экс-кандидат в президенты рассказала, что ей бы хотелось изложить точку зрения, которой придерживаются противники Лукашенко, а также спросить, что в Кремле думают о белорусской проблеме.

"И мы будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться. И белорусы на это очень ждут", – сказала она.

Тихановская подчеркнула, что для граждан важно услышать, что Россия намерена выстраивать отношения с Белоруссией.

Она считает, что события, произошедшие в Республике после президентских выборов, стали для России большим удивлением, поскольку там не ожидали, что протестное движение окажется сильным. Светлана заявила, что сразу после выборов в Москве поддержали Лукашенко, однако сейчас там заняли выжидательную позицию.

Одним из главных условий для встречи с Владимиром Путиным должен стать сигнал из Кремля, что они готовы, рассказала Тихановская, однако пока ничего подобного не поступало.

Ранее Александр Лукашенко нелестно высказался о представителях белорусской оппозиции, назвав ее предводителя "лохушкой".