|
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
29 ноября 2020, 12:55 • 159 • Политика
Лидер оппозиции рассказала, о чем бы поговорила с российским президентом
Светлана Тихановская заявила, что готова встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. По ее словам, белорусская оппозиция стремится к диалогу с Россией. Об этом она рассказала украинской службе "Радио Свобода" (СМИ, признанное иноагентом в РФ).
Экс-кандидат в президенты рассказала, что ей бы хотелось изложить точку зрения, которой придерживаются противники Лукашенко, а также спросить, что в Кремле думают о белорусской проблеме.
"И мы будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться. И белорусы на это очень ждут", – сказала она.
Тихановская подчеркнула, что для граждан важно услышать, что Россия намерена выстраивать отношения с Белоруссией.
Она считает, что события, произошедшие в Республике после президентских выборов, стали для России большим удивлением, поскольку там не ожидали, что протестное движение окажется сильным. Светлана заявила, что сразу после выборов в Москве поддержали Лукашенко, однако сейчас там заняли выжидательную позицию.
Одним из главных условий для встречи с Владимиром Путиным должен стать сигнал из Кремля, что они готовы, рассказала Тихановская, однако пока ничего подобного не поступало.
Ранее Александр Лукашенко нелестно высказался о представителях белорусской оппозиции, назвав ее предводителя "лохушкой".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 ноября 2020, 16:50
|
24 ноября 2020, 00:00
|
23 ноября 2020, 02:00
|
23 ноября 2020, 22:10
|
28 ноября 2020, 03:00
|
23 ноября 2020, 16:40
|
23 ноября 2020, 10:15