Тихие американцы на Украине

В то время, как внимание почтенной публики, интересующейся украинскими делами, сосредоточено на непомерно раздутой истории с поставкой на Украину крайне ограниченной партии весьма сомнительной боевой ценности противотанковых комплексов «Джавелин», в темных глубинах украино-американских «партнерских» отношений происходят события куда более существенные и многообещающие.





Об этом сообщает, в частности, осведомленный французский бюллетень "Intelligence online" в материале "Le Pentagone resserre ses liens avec la defense ukranienne" («Пентагон усиливает свои связи с украинской обороной»). Издание обращает внимание на то, что США активно наводняют своими советниками военно-промышленный комплекс Украины. Причем, в ряде случаев эти люди занимают ключевые посты в украинских военно-промышленных структурах. Вот один из наиболее ярких примеров:



«Бывший директор Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) министерства обороны США в 2001-2009 годы Энтони Тефер (Anthony Tether) в начале февраля 2018 года был назначен в наблюдательный совет украинского государственного концерна "Укроборонпром" - сердцевины украинской оборонной промышленности. Тефер с августа 2016 года являлся советником по стратегии этого концерна, и он должен запустить проект создания "украинской DARPA" – так называемого Украинского агентства оборонных исследований. У этой организации будет отдельное финансирование, выделяемое президентом Украины Петром Порошенко и правительством Украины, и данное агентство будет отвечать за поддержку долгосрочных НИОКР.» https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2018/02/14/le-pentagone-resserre-ses-liens-avec-la-defense-ukrainienne,108294096-art



В данном случае бросается в глаза тот факт, что на руководящую должность в киевском оборонном концерне назначен ни кто-нибудь, а бывший руководитель одного из самых засекреченных пентагоновских агентств, владеющий большим объемом знаний самого высокого уровня конфиденциальности. Тот факт, что столь информированного человека отправили на Украину, с ее крайне высокими политическими рисками и шпионскими угрозами, сам по себе говорит о многом. И прежде всего о том, что с точки зрения американцев его миссия того стоит.



О том, в чем именно она заключается, можно судить по предыдущей специализации Энтони Тефера, занимавшегося в США организацией разработок перспективных систем вооружений. Его цель в Киеве может быть двоякой. С одной стороны – сугубо разведывательной и состоящей в максимально глубокой оценке интеллектуального и эвристического потенциала одной из частей бывшего советского военно-промышленного комплекса. С целью экстраполяции полученных данных на оборонпром РФ и получения, таким образом, косвенных данных о его стиле инновационной деятельности и потенциальных возможностях. Американцы прекрасно понимают, что специалисты-оборонщики в России и на Украине – люди одной школы и то, что характерно для одних, присуще и другим.



Однако нельзя исключать и другого, более прикладного назначения этой миссии бывшего главы DARPA. Не секрет что в Вашингтоне крайне заинтересованы в усилении военного потенциала нынешней Украины, в которой видят заклятого врага остальной России и главный тормоз на пути укрепления исторического восточнославянского врага Запада.



При этом, однако, в США опасаются, по понятным причинам, снимать все ограничения в области военного сотрудничества с очень проблемным киевским режимом и полностью принимать его сторону в возможном конфликте с РФ. В частности – в виде массированных и полностью открытых поставок американских вооружений. Именно поэтому даже весьма посредственные противотанковые гранатометы Украина получает из США гомеопатическими дозами - в несколько десятков единиц. Стокгольмский разгром



С учетом этого факта, а также огромного опыта накопленного США в области закулисного военно-политического и военно-технического партнерства, вполне допустимо предположение, что насыщение украинского военно-промышленного комплекса американскими специалистами, в том числе и высшей квалификации, может быть связано с планами существенного усиления военного потенциала Украины. Которое будет обеспечиваться, главным образом, за счет имитации самостоятельных украинских усилий в качестве прикрытия для широкомасштабной передачи киевскому режиму американских военных технологий и соответствующего оборудования.



С тем, чтобы по мере налаживания их производства на Украине иметь возможность поддерживать иллюзию того, что новые виды вооружений являются, целиком и полностью, результатом работы местных научно-конструкторских и производственных кадров.

Одним из примеров такого непрямого взаимодействия может служить якобы целиком самостоятельная разработка Киевом оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», который внезапно и настолько сильно понадобился Саудовской Аравии, что она даже полностью оплатила его разработку. Между тем, секретом Полишинеля является то, что саудовская монархия - один из самых верных геополитических вассалов США и ей не впервой выполнять самые деликатные поручения своего стратегического «союзника».



Трудно сказать, какие именно «украинские» разработки будут в дальнейшем инициированы заокеанскими советниками. Но вполне очевидно, что с учетом общей военно-технической отсталости нынешней «украинской армии» таковые усилия будут сконцентрированы, прежде всего, на разработке систем высокоточного оружия, в том числе крылатых ракет и баллистических ракет большой дальности, систем разведки, управления и связи, а также кибернетических средств ведения войны.



Кстати говоря – именно Украина, которая фактически находится в состоянии необъявленной войны с РФ, рассматривается в США как самый удобный полигон для практических испытаний и неограниченного боевого применения всех видов современного электронного оружия и для организации прямых кибератак на территорию Российской Федерации. Которые, собственно, уже начались. Восточная Гута. Картина в пользу двух котлов?



«Под эгидой Конгресса США хотят влить в 2018 году в украинские структуры безопасности несколько сот миллионов долларов при помощи нескольких пакетов финансовой помощи, размазанных по разных статьям (Department of Defense Appropriation Act 2018, Ukraine Security Assistance Initiative, State Foreign Operations and related programs, и National Defense Authorization Act 2018). Кроме военной техники и обучения украинских специалистов, американские ресурсы концентрируются на укреплении возможностей страны по кибербезопасности. Украина стала настоящей лабораторией в части ведения кибервойны между Россией и странами Запада.»



Именно для решения весьма специфических организационных задач такого рода и могли понадобиться в Киеве остродефицитные американские менеджеры из Агентства перспективных оборонных исследований министерства обороны США и других специфических структур. И, похоже, что даже довольно высокий риск, которому подвергаются эти спецы, находясь в зоне военно-политического кризиса, не показался Пентагону чрезмерным на фоне важности тех задач, которые перед ними поставлены.



Автор: Юрий Селиванов

