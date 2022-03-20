Тихая заводь санкционной войны – о российских деньгах в швейцарских банках

Почему на общем фоне в Швейцарии подозрительно тихо

Начавшаяся в феврале санкционная война против России грозит окончательной «экспроприацией экспроприаторов». Российские олигархи и просто очень состоятельные россияне могут лишиться своего имущества, которое ведомыми и неведомыми путями оказалось за пределами России.

Согласно данным Банка России, на 1 октября 2021 года общая величина зарубежных активов, сформированных в результате вывоза капитала за границу, превысила 1 триллион долларов. Реальные объемы таких активов еще больше. Во-первых, часть их формировалась за счет нелегального вывоза капитала. Во-вторых, эти активы прирастали за счет прибыли, которую они же создавали (проценты, дивиденды, рента). То есть за счет прибыли, которая не возвращалась в страну и в поле зрения Банка России не попадала.

Однако Запад, объявивший Москве «адские санкции», надо полагать, знает конечных российских собственников этих активов. Или по крайней мере ведет работу по их выявлению. Лондон, например, еще в 2018 году объявил, что будет внимательно следить за богатыми россиянами, которые полюбили острова Туманного Альбиона. Тогдашний министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон (нынешний премьер) заявил, что он уверен в нелегитимности большей части приобретений, сделанных россиянами на Британских островах, что предполагает арест их имущества с вполне возможной последующей конфискацией.

Подобные предупреждения, адресованные богатым россиянам, делались также в США и других странах. Однако мало кто воспринял эти предупреждения всерьез. Лишь сегодня до многих доходит, что мышеловка захлопнулась. Процесс экспроприации начался с арестов дорогих яхт и особняков. Одними из первых пострадавших стали Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко: в Италии в присутствии адвокатов владельцев конфискованы яхты этих бизнесменов, попавших под санкции. Как сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков, в стране уже задержаны три судна и яхта, принадлежащие россиянам. Яхту глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр объявил собственностью крупной российской нефтяной компании, глава которой тоже под санкциями. В Германии конфисковали одну из самых дорогих в мире яхту российского предпринимателя Алишера Усманова.

Журнал «Форбс» 1 марта сообщил, что на конец февраля было выявлено 36 суперъяхт российских богачей, которые оцениваются в 4 млрд долл. Об арестах и конфискациях вилл, квартир, коттеджей, особняков, дворцов и замков, принадлежащих российским олигархам, бизнесменам, чиновникам и их родственникам, мы узнаем из СМИ практически каждый день. Это процесс непрерывный: во-первых, за рубежом обнаруживаются все новые объекты собственности; во-вторых, каждый день объявляются новые санкции, списки попавших в черные списки физических и юридических лиц из России расширяются.

Однако яхты, корабли, виллы и даже дворцы – лишь видимая часть айсберга. А невидимая часть – финансовые активы: акции, паи, финансовые производные инструменты, облигации и прочие ценные бумаги, а также деньги, размещенные на депозитах и иных банковских счетах.

О деньгах я хотел бы поговорить подробнее. Точных данных о количестве денег, которые россияне разместили в зарубежных банках, нет. Имеются лишь некоторые оценки. Так, в 2018 году аналитическая компания Frank RG опубликовала результаты своего исследования на этот счёт. Выяснялось, какую часть своих денег богатые россияне хранят в России, а какую – за рубежом. Эксперты Frank RG относили к богатым тех, у кого есть более 1 млн долларов в финансовых активах. Аналитики компании оценили, что таких около 30 тысяч человек. Ранее швейцарский банк Credit Suisse утверждал, что в России живут более 172 тысяч человек, у которых активы превышают 1 млн долларов. Однако в банке в число миллионеров включали, например, владельцев недвижимости. В Frank RG в число миллионеров включены лишь те, у кого есть 1 млн долларов наличными или в виде банковских депозитов. Опрос показал, что общий объем денежных активов богатых россиян составил 455 млрд. долл., причем в российских банках они хранили около 140 млрд. долл., в зарубежных банках – 315 млрд. долларов.

Что будет с деньгами богатых россиян за границей после начала санкционной войны, до конца непонятно. Например, в Англии введены ограничения на количество денег, которые россияне могут держать на депозите – не более 50 тысяч фунтов стерлингов. Европейский союз принял аналогичное решение, установив лимит депозита в 100 тыс. евро. Неясно, что делать с деньгами, которые не вписались в установленный лимит. Перевод этого избытка из Британии или ЕС в Россию или другую безопасную юрисдикцию сегодня проблематичен. В Лондоне и Брюсселе говорят о возможном замораживании избыточных денег. А кто-то уже смотрит дальше: сначала замораживание, потом конфискация.

С теми, кто в санкционных списках, все более или менее понятно. Так, по состоянию на 1 марта в списке ЕС числилось 488 физических лиц из России. Их активы, в том числе банковские депозиты, немедленно заключаются под арест (замораживаются). На Западе приговорили к опале Дерипаску, Фридмана, Авена, Абрамовича, Вексельберга и др.

Странно, но на фоне громких историй арестов имущества российских богачей в Англии, Франции, Германии и других европейских странах подозрительно тихо в Швейцарии. Версий причин такой тишины три. Либо там нет в крупных размерах российского имущества. Либо оно есть, но его по каким-то причинам не арестовывают и не конфискуют. Либо арестовывают и конфискуют, но без шума.

Вот свежая новость, опровергающая первую версию. Обнародованы оценки Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), согласно которым банки держат на офшорных счетах до 200 миллиардов швейцарских франков (213 миллиардов долларов) российских клиентов. Если мы сопоставим эту цифру с приведенной выше оценкой компании Frank RG, то придём к выводу, что примерно 2/3 всех зарубежных денежных активов богатых россиян сосредоточено в небольшой альпийской республике.

А теперь по поводу второй и третьей версий. Пока действительно, ни в российских, ни в швейцарских СМИ резонансных историй ареста, тем более конфискации денег российских богачей не было. Однако нельзя исключать, что конфискации и аресты проводятся, но тихо.

Компания Castellum.AI ведёт учет количества санкций. И удивительно, что за период с 22 февраля по 6 марта наибольшее число санкций против России ввели не США, Великобритания или ЕС, а Швейцария. Вот данные по числу введённых целевых санкций эти 12 дней: Швейцария – 568; ЕС – 518; Канада – 454; Австралия – 413; США – 243; Великобритания – 35; Япония – 35. По данным швейцарских властей на 16 марта, Швейцария ввела санкции против 197 физических лиц из России. Сейчас швейцарские власти обновляют свои санкционные списки с учетом изменений, которые вносит в свои списки ЕС. А там запустили уже четвёртый пакет санкций и готовят пятый. Можно ожидать, что и Швейцария будет расширять свои чёрные списки.

Говорят, деньги любят тишину. А в Швейцарии они любят тишину даже при арестах и конфискациях. Зачем альпийской республике шум, если она старается сохранить остатки своего офшорного статуса?

Некоторые эксперты считают, что основной удар по российским активам в тихой банковской заводи Швейцарии только готовится. Вашингтон и Брюссель требуют от Швейцарии начать массовые аресты счетов российских клиентов. И желательно, чтобы они сопровождались большим шумом для устрашения Москвы, а заодно Китая (в швейцарских банках немало клиентов и из этой страны). Маттеа Мейер (Mattea Julia Meyer), сопредседатель Социал-демократической партии, говорит: «Часть [денег в швейцарских банках] принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность… помогают финансировать войну… Швейцария должна сделать все возможное, чтобы перекрыть денежные краны».

Откровенность Швейцарской ассоциации банкиров выглядит более чем странной. В альпийской республике не принято обнародовать данные, подобные тем, которые огласила SBA по российским клиентам. Видимо, на Швейцарию оказывается сильное давление со стороны тех, кто организовал санкционную войну против России.