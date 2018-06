Тихая угроза, переигрывающая подводный флот России в отсутствие реализации проекта «Хаски» • 97 • Аналитика



Начиная с проектов отечественных многоцелевых АПЛ 671РТМ/К «Щука» (по кодификации НАТО «Victor-III»), 945 «Барракуда» («Sierra-I»), а также американских «Los Angeles», концепция применения многофункциональных атомных подводных ракетных крейсеров на морских и океанских театрах военных действий начала медленно смещаться в ударную сторону. В частности, перед специалистами санкт-петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» была поставлена приоритетная задача — приспособить субмарины модификации 671РТМ/К, а также подлодки более поздних проектов к стратегическим крылатым ракетам С-10 «Гранат» (КС-122), предназначенным для использования из калибра 533 мм. На другой стороне Атлантики аналогичные работы по интеграции «Томагавков» в стрельбовой комплекс многоцелевых подводных лодок класса «Los Angeles» проводились специалистами кооперации компаний «Northrop Grumman Shipbuilding Newport News», а также «General Dynamics Electric Boat Division».



Подобные тенденции стали преобладать в построении облика вооружения многоцелевых подводных крейсеров неслучайно. На фоне значительного успеха советских специалистов в области создания 2-маховых тяжёлых и маневрирующих со значительными перегрузками противокорабельных ракет корабельного базирования типа 4К80 «Базальт», 3М45 «Гранит», Х-41 «Москит», а также прогресса американской компании «McDonnel Douglas» в доводке и запуске в серийное производство дозвуковых противокорабельных ракет AGM-84A, способных при массированном использовании (силами палубной авиации) прорвать любую имеющуюся на то время корабельную систему ПВО, в оборонных ведомствах и командованиях ВМС сверхдержав сообразили, что одно лишь корабельное размещение «стратегического актива» ударного ракетного вооружения может привести к настоящему провалу в ходе крупных военных операций с задействованием флота. К примеру, успешный противокорабельный удар силами МАПЛ пр. 949 «Антей» по «Иджис»-крейсеру управления ракетным оружием класса «Ticonderoga», оснащённому универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41, однозначно приводил к потере 30—60 «Томагавков». А полноценная усиленная АУГ — это 2 крейсера этого класса, уничтожение которых приводило бы к потере 60—120 СКР типа RGM-109. Как следствие, «длинная рука» флота заметно ослабевала.





Единственным выходом из сложной ситуации как раз и стало оснащение «Топорами» (в модификации UGM-109) многоцелевых атомных субмарин 3-го поколения. Учитывая их неуязвимость для противокорабельных средств, высокую акустическую скрытность, а значит, и меньшую вероятность пеленгования гидроакустическими средствами противника и перехвата противолодочной авиацией, «Лос-Анджелесы» стали основным подводным ударным компонентом флота в дополнение к высокому потенциалу «подводного хищника», достигаемому за счёт использования торпедного вооружения, представленного торпедами Mk 46 и Mk 48. Несмотря на то, что в применении всей номенклатуры вооружения, включая С-10 «Гранат», а также UGM-109A «Tomahawk», на советских и американских подлодках задействовались продвинутые на то время боевые информационно-управляющие системы «Омнибус» и AN/BSY-1 (начиная с SSN-751), синхронизированные с активными и пассивными гидроакустическими комплексами и операторскими терминалами посредством специализированной мультиплексной шины обмена данными, американский подход к размещению СКР «Tomahawk» оказался более рациональным и осовремененным. В частности, начиная с SSN-719 «Providance» (модификация «Flight II»), спущенной на воду 27 июля 1985 года, все подлодки класса оснащаются 12-контейнерной модульной универсальной ВПУ Mk 45 VLS, которая может вмещать как транспортно-пусковые ячейки Mk 14 для крылатых ракет «Tomahawk», так и модули для ПКР семейства UGM-84D2/G/N.



Большая игра среди айсбергов: новый уровень

Загрузка транспортно-пускового контейнера с крылатой ракетой «Томагавк» в одну из ячеек ВПУ Mk 45 многоцелевой атомной подводной лодки SSN-723 USS «Oklahoma City» класса «Лос-Анджелес»



Благодаря такой инновации гибкость и оперативность огневой работы 30 последних субмарин проекта 688/I стала выгодно отличаться от той, которая наблюдается у стандартных МАПЛ с одними лишь торпедными аппаратами. Так, подлодки с вертикальными ПУ позволяют одновременно осуществлять пуск стратегических крылатых ракет и ПКР по удалённым наземным целям и надводным кораблям, не взваливая всю эту работу на механизмы стеллажей торпедных аппаратов. А это, в свою очередь, значительно снижает вероятность возникновения нештатных и аварийных ситуаций, ведь торпедные аппараты могут быть задействованы в задачах торпедной атаки сразу нескольких подводных и надводных целей, что автоматически создаст ограничения на параллельное использование противокорабельных и стратегических КР. Концепция ВПУ Mk 45 нашла своё применение не только в «Лос-Анджелесах». Следующим классом многоцелевых АПЛ с подобным «снаряжением» стала «Virginia» в вариантах «Block I/II» (построено 10 единиц). Следующий «форм-фактор» вертикальных пусковых установок вошёл в архитектуру вооружения «Вирджиний» модификации «Block III» 29 августа 2014 года (начиная с подлодки SSN-784 USS «North Dakota»). Он представлен двумя 6-зарядными неподвижными модулями револьверного типа с суммарным количеством транспортно-пусковых стаканов в 12 единиц.



Преимуществом данной ВПУ является наличие лишь 2 мощных механизированных узлов открытия / закрытия люков двух револьверных ПУ, в то время как классическая Mk 45 имеет 12 подобных узлов с незначительно меньшими габаритами, которые в совокупности занимают гораздо больше внутрикорпусного объёма, который может быть использован для размещения дополнительного бортового радиоэлектронного оборудования, либо увеличения ракето-торпедных стеллажей. Естественно, в случае использования многоцелевой подлодки «Вирджиния» исключительно в качестве подводного ударного крейсера, полный залп из четырех 533-мм торпедных аппаратов и револьверных вертикальных ПУ может составить 38 «Томагавков», а это уже соизмеримо с залпом из универсальных пусковых установок Mk 41 эсминца управления ракетным оружием класса «Арлей Бёрк», только вот обнаружить и уничтожить такой малошумный подводный «арсенал», затаившийся где-нибудь в водах северо-восточной части Норвежского моря, будет в сотни раз сложнее, нежели «сверкающий» излучением многофункциональной РЛС AN/SPY-1D(V) и передатчиком «Link-16» «Арлей Бёрк». Собака лает, трубоукладчик идёт



Как вы уже догадались, 5 подлодок класса «Вирджиния», несущих смешанный боекомплект из 150 «Томагавков» и 30—40 торпед типов Mk 48 Mod 5 ADCAP / Mod 7 CBASS c дальностью действия 60—80 км, являются крайне грозной силой в отличие от одного достаточно шумного атомного подводного крейсера класса «Ohio» в ударном исполнении с кодификацией SSGN. Отследить эту махину («ревущую корову») будет достаточно просто посредством современного высокочувствительного гидроакустического комплекса МГК-600 «Иртыш-Амфора-Ясень», который установлен на МАПЛ пр. 885 «Ясень». Если опираться на данные открытой печати, к примеру, на выверенную аналитическую работу контр-адмирала в отставке и командира дивизии АПЛ (1984-1989 гг.) Владимира Дмитриевича Ямкова на ресурсе «Независимое военное обозрение», а также официальные параметры аналогичного комплекса «Иртыш-Амфора-Б», становится ясно, что этот ГАК может «нащупать» «Огайо» на тихом ходу на удалении около 70—80 км, в то время как «Вирджиния» обнаруживается на дистанции не более 20—25 км. В ту же очередь, подлодки класса «Virginia», оснащённые мощной внутрикорпусной носовой гидроакустической станцией AN/BQQ-10, способны обнаружить «Ясени» на тихом ходу на дистанции около 60—70 км. Это первый и довольно неприятный момент. Вышеуказанные цифры, естественно, не могут полностью соответствовать реальным показателям, но достаточно близко отражают реальное положение дел. Лось, живущий рядом со слоном



В частности, в своей статье «Борьба людей, а не идей» Владимир Ямков проводил сравнение «Вирджинии Block I» c ПЛАРБ пр. 955 «Борей», где указал дальность пеленгования нашего ракетного подводного крейсера стратегического назначения посредством AN/BQQ-10 в 50 км. «Ясень» же в существующих вариантах пр. 885/М («Северодвинск» и «Казань») может быть обнаружен на большем расстоянии. Почему? Дело в том, что, в отличие от «Борея», подлодки пр. 885/М «Ясень/-М» так и не получили движитель водомётного типа, вместо этого имеется обычный 7-лопасной малошумный винт открытой архитектуры с композитным демпфированием лопастей. Конечно же, такая конструкция заметно гасит излишние вибрации и акустические шумы; более того, судя по очертаниям профиля одной из лопастей на маскировочной накидке (фото спуска на воду «Северодвинска»), можно предположить, что винты пр. 885 относятся к так называемому «бескавитационному» типу с увеличенной площадью лопастей, что как раз и уменьшает кавитационный эффект благодаря распределению давления на большей площади, нежели у обычных винтов с выраженными серповидными лопастями. Между тем данная конструкция не ликвидирует эффект кавитации полностью, а лишь в несколько раз уменьшает его. Как следствие, водомётный движитель открытого типа, установленный на «Бореях», «Вирджиниях» и «Си Вульфах», — агрегат куда более эффективный в плане увеличения акустической скрытности.





Стандартная носовая гидроакустическая станция AN/BQQ-10A (внизу) и широкоапертурная ГАС LAB (вверху)



Куда большее количество проблем от МАПЛ «Virginia» может возникнуть после оснащения субмарин модификации «Block III» новейшим внутрикорпусным гидроакустическим комплексом LAB («Large Aperture Bow Array»), отличающимся большей площадью апертуры из активных передающих модулей-излучателей, и, соответственно, пассивных приёмных датчиков-гидрофонов (1800 ед.) со средним ресурсом работы от 20 до 30 лет. Новая акустическая решётка, отличающаяся большей азимутальной зоной сканирования и разрешением, имеет и ещё одно важное достоинство — значительно большую дальность шумопеленгования в пассивном режиме работы. «Ясень» без водомётного движителя может быть обнаружен на удалении до 80—90 км в мелком море и 136—153 км — в глубоком море (вторая дальняя зона акустической освещённости). Естественно, в сложных гидрологических условиях эта дальность значительно снизится, но снизятся и параметры «Иртыша-Амфоры». Джон Болтон, ястреб мира



Вывод: на сегодняшний день всего две действующие подлодки проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» в дуэльных ситуациях практически ничего не смогут противопоставить в 8 раз превосходящему количеству многоцелевых субмарин класса «Вирджиния». Между тем универсальный корабельный стрельбовой комплекс 3Р-14В УКСК, представленный вертикальной ПУ СМ-346 с 32 транспортно-пусковыми контейнерами для ПКР 3М55 (П-800) «Оникс» или 40 ячейками для СКР 3М14К «Калибр» вместе со стеллажами для 10 ТА позволяют взять на борт суммарный боекомплект «Калибров» в 70 единиц, либо 60 единиц с учётом сохранения возможности самообороны, а это почти в 2 раза больше, чем у «Вирджинии».



Таким образом, даже «Северодвинск» и «Казань» имеют громадный потенциал в выполнении стратегических ударных операций, и, оставив задачи подводных схваток с «Вирджиниями» и «Лос-Анджелисами» для подлодок класса «Щука-Б», способны преодолеть противолодочные зоны воспрещения и ограничения доступа и манёвра «A2/AD» в Северной Атлантике, а затем предпринять успешную попытку нанесения удара «Калибрами» по необходимым стратегическим объектам ОВС НАТО в Западной Европе или даже на восточном побережье США. Не будем отрицать и уровня опасности подобных операций, ведь все мы хорошо осведомлены об интенсивности работы противолодочной авиации и фрегатов/ЭМ ПЛО, которую может себе позволить командование Объединённых ВМС НАТО в данном регионе. На фоне почти 2-кратного превосходства подлодок проекта 885/М «Ясень/М» над «Вирджинией» по количеству ракетного «снаряжения» командование ВМС США решило поторопиться и немедленно выдало штатовскому подразделению британской «BAE Systems Inc.» контракт на разработку усовершенствованной и увеличенной модульной вертикальной ПУ, которая должна быть введена на перспективной модификации МАПЛ 4-го поколения «Вирджиния Block V». Америка заставляет Турцию отказаться от С-400



В первую очередь речь идёт об увеличении количества револьверных ПУ с двух до четырёх единиц. Во-вторых, новые неподвижные «барабаны» будут вмещать не по 6, а по 7 стратегических крылатых ракет UGM-109E «Tomahawk Block IV». Благодаря этим мерам количество крылатых ракет в одних только ВПУ составит 28 единиц, а суммарное (с учётом наличия на стеллажах хотя бы 4 торпед Mk 48 Mod 7 CBASS для самообороны) составит 50 единиц, что обеспечит отставание от «Ясеней» лишь на 15%. С учётом того, что к 2025 году на вооружении ВМФ России будет состоять лишь 7 подлодок класса «Ясень», а в распоряжении американцев будет 30-35 субмарин «Вирджиния» пяти «блоков» (включая несколько ед. с новыми пусковыми установками), наметится примерно 2,2-кратное отставание от американцев по ударному арсеналу (без учёта как минимум 50 несущих службу «Лос-Анджелесов», где акустическая сигнатура варианта «Improved Los Angeles» соответствует «Щуке-Б»). Да, немного изменить ситуацию в лучшую для нашего флота сторону может модернизация ударных подводных крейсеров проекта 949А «Антей» новыми универсальными корабельными стрельбовыми комплексами и новыми универсальными ПУ, способными применять до 3 П-800 «Оникс» или 5 3М14К «Калибр» из 1 ячейки СМ-225А (72 и 120 ракет соответственно). Модернизацию данных подлодок мощностями дальневосточного завода «Звезда» ещё в марте 2017 года анонсировал замминистра обороны Российской Федерации Юрий Борисов в ходе интервью РИА «Новости».



Тем не менее, глобального прироста боевого потенциала в сравнении со штатовской многоцелевой подводной компонентой это не даст, так как конструкция «Антеев», а также их огромная шумность остаются. Следовательно, современные гидроакустические комплексы AN/BQQ-10, LAB, а также корабельные AN/SQQ-89(V)12-15 (с бульбовыми ГАС AN/SQS-53C) способны запеленговать подобные цели на удалении до 80—100 км даже в сложной гидрологической обстановке. Следовательно, в ходе правильно организованной масштабной противолодочной операции в той же Северной Атлантике с задействованием противолодочной авиации, плотно расставляющей радиогидроакустические буи, а также противолодочных надводных кораблей выследить и уничтожить подобные «ревущие арсеналы» будет достаточно просто, а поэтому ликовать относительно установки «Калибров» на 949-й проект не приходится. Славянские мозги к немецкой технике (продолжение)



И взгляните на количество «Оскаров-II» (кодификация НАТО) в строю: в составе Северного флота ВМФ России их лишь 3, Тихоокеанского флота — 2. Ситуация не из приятных. Возможно, что коренным образом расклад изменится с началом серийного производства перспективных малошумных противокорабельных и противолодочных ракетоносцев 5-го поколения класса «Хаски», предназначенных как для уничтожения подлодок «Вирджиния», «Эстьют» и «Огайо» с помощью противолодочных управляемых ракет 91РЭ1 «Калибр-ПЛ» с радиусом действия 50 км и скоростью на воздушном участке траектории в 2700 км/ч, так и для нанесения ударов по надводным и наземным целям посредством ПКР 3М22 «Циркон» и 3М14К «Калибр-ПЛ» соответственно. Важной особенностью этих подлодок в плане снижения акустической заметности является наличие водомётного движителя открытого типа (как и у «Seawolf», «Virginia» и «Astute»), который значительно снизит возмущения водной толщи от кавитационного эффекта.



Также предусматривается использование новых звукопоглощающих материалов на основе композитов в покрытии корпуса судна, в то время как наиболее подвижные и громкие механизмы энергетической установки (паротурбинную установку и главный турбозубчатый агрегат) разместят на многоярусных амортизационных платформах улучшенной конструкции. Эти конструктивные особенности должны превратить «Хаски» в ещё более опасных и малошумных подводных охотников, нежели «Virginia Block V». Вот только перспективы скорой реализации нового проекта санкт-петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» находятся сегодня в состоянии полной неопределённости, ведь начало строительства головной лодки намечено лишь на 20-е годы, в то время как для создания видимого перевеса по числу стратегических крылатых ракет подводного базирования потребуется более 20—25 подлодок класса «Хаски».



Источники информации:

http://svpressa.ru/war21/article/201238/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-339.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-856.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-338.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=20818 Начиная с проектов отечественных многоцелевых АПЛ 671РТМ/К «Щука» (по кодификации НАТО «Victor-III»), 945 «Барракуда» («Sierra-I»), а также американских «Los Angeles», концепция применения многофункциональных атомных подводных ракетных крейсеров на морских и океанских театрах военных действий начала медленно смещаться в ударную сторону. В частности, перед специалистами санкт-петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» была поставлена приоритетная задача — приспособить субмарины модификации 671РТМ/К, а также подлодки более поздних проектов к стратегическим крылатым ракетам С-10 «Гранат» (КС-122), предназначенным для использования из калибра 533 мм. На другой стороне Атлантики аналогичные работы по интеграции «Томагавков» в стрельбовой комплекс многоцелевых подводных лодок класса «Los Angeles» проводились специалистами кооперации компаний «Northrop Grumman Shipbuilding Newport News», а также «General Dynamics Electric Boat Division».Подобные тенденции стали преобладать в построении облика вооружения многоцелевых подводных крейсеров неслучайно. На фоне значительного успеха советских специалистов в области создания 2-маховых тяжёлых и маневрирующих со значительными перегрузками противокорабельных ракет корабельного базирования типа 4К80 «Базальт», 3М45 «Гранит», Х-41 «Москит», а также прогресса американской компании «McDonnel Douglas» в доводке и запуске в серийное производство дозвуковых противокорабельных ракет AGM-84A, способных при массированном использовании (силами палубной авиации) прорвать любую имеющуюся на то время корабельную систему ПВО, в оборонных ведомствах и командованиях ВМС сверхдержав сообразили, что одно лишь корабельное размещение «стратегического актива» ударного ракетного вооружения может привести к настоящему провалу в ходе крупных военных операций с задействованием флота. К примеру, успешный противокорабельный удар силами МАПЛ пр. 949 «Антей» по «Иджис»-крейсеру управления ракетным оружием класса «Ticonderoga», оснащённому универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41, однозначно приводил к потере 30—60 «Томагавков». А полноценная усиленная АУГ — это 2 крейсера этого класса, уничтожение которых приводило бы к потере 60—120 СКР типа RGM-109. Как следствие, «длинная рука» флота заметно ослабевала.Единственным выходом из сложной ситуации как раз и стало оснащение «Топорами» (в модификации UGM-109) многоцелевых атомных субмарин 3-го поколения. Учитывая их неуязвимость для противокорабельных средств, высокую акустическую скрытность, а значит, и меньшую вероятность пеленгования гидроакустическими средствами противника и перехвата противолодочной авиацией, «Лос-Анджелесы» стали основным подводным ударным компонентом флота в дополнение к высокому потенциалу «подводного хищника», достигаемому за счёт использования торпедного вооружения, представленного торпедами Mk 46 и Mk 48. Несмотря на то, что в применении всей номенклатуры вооружения, включая С-10 «Гранат», а также UGM-109A «Tomahawk», на советских и американских подлодках задействовались продвинутые на то время боевые информационно-управляющие системы «Омнибус» и AN/BSY-1 (начиная с SSN-751), синхронизированные с активными и пассивными гидроакустическими комплексами и операторскими терминалами посредством специализированной мультиплексной шины обмена данными, американский подход к размещению СКР «Tomahawk» оказался более рациональным и осовремененным. В частности, начиная с SSN-719 «Providance» (модификация «Flight II»), спущенной на воду 27 июля 1985 года, все подлодки класса оснащаются 12-контейнерной модульной универсальной ВПУ Mk 45 VLS, которая может вмещать как транспортно-пусковые ячейки Mk 14 для крылатых ракет «Tomahawk», так и модули для ПКР семейства UGM-84D2/G/N.Благодаря такой инновации гибкость и оперативность огневой работы 30 последних субмарин проекта 688/I стала выгодно отличаться от той, которая наблюдается у стандартных МАПЛ с одними лишь торпедными аппаратами. Так, подлодки с вертикальными ПУ позволяют одновременно осуществлять пуск стратегических крылатых ракет и ПКР по удалённым наземным целям и надводным кораблям, не взваливая всю эту работу на механизмы стеллажей торпедных аппаратов. А это, в свою очередь, значительно снижает вероятность возникновения нештатных и аварийных ситуаций, ведь торпедные аппараты могут быть задействованы в задачах торпедной атаки сразу нескольких подводных и надводных целей, что автоматически создаст ограничения на параллельное использование противокорабельных и стратегических КР. Концепция ВПУ Mk 45 нашла своё применение не только в «Лос-Анджелесах». Следующим классом многоцелевых АПЛ с подобным «снаряжением» стала «Virginia» в вариантах «Block I/II» (построено 10 единиц). Следующий «форм-фактор» вертикальных пусковых установок вошёл в архитектуру вооружения «Вирджиний» модификации «Block III» 29 августа 2014 года (начиная с подлодки SSN-784 USS «North Dakota»). Он представлен двумя 6-зарядными неподвижными модулями револьверного типа с суммарным количеством транспортно-пусковых стаканов в 12 единиц.Преимуществом данной ВПУ является наличие лишь 2 мощных механизированных узлов открытия / закрытия люков двух револьверных ПУ, в то время как классическая Mk 45 имеет 12 подобных узлов с незначительно меньшими габаритами, которые в совокупности занимают гораздо больше внутрикорпусного объёма, который может быть использован для размещения дополнительного бортового радиоэлектронного оборудования, либо увеличения ракето-торпедных стеллажей. Естественно, в случае использования многоцелевой подлодки «Вирджиния» исключительно в качестве подводного ударного крейсера, полный залп из четырех 533-мм торпедных аппаратов и револьверных вертикальных ПУ может составить 38 «Томагавков», а это уже соизмеримо с залпом из универсальных пусковых установок Mk 41 эсминца управления ракетным оружием класса «Арлей Бёрк», только вот обнаружить и уничтожить такой малошумный подводный «арсенал», затаившийся где-нибудь в водах северо-восточной части Норвежского моря, будет в сотни раз сложнее, нежели «сверкающий» излучением многофункциональной РЛС AN/SPY-1D(V) и передатчиком «Link-16» «Арлей Бёрк».Как вы уже догадались, 5 подлодок класса «Вирджиния», несущих смешанный боекомплект из 150 «Томагавков» и 30—40 торпед типов Mk 48 Mod 5 ADCAP / Mod 7 CBASS c дальностью действия 60—80 км, являются крайне грозной силой в отличие от одного достаточно шумного атомного подводного крейсера класса «Ohio» в ударном исполнении с кодификацией SSGN. Отследить эту махину («ревущую корову») будет достаточно просто посредством современного высокочувствительного гидроакустического комплекса МГК-600 «Иртыш-Амфора-Ясень», который установлен на МАПЛ пр. 885 «Ясень». Если опираться на данные открытой печати, к примеру, на выверенную аналитическую работу контр-адмирала в отставке и командира дивизии АПЛ (1984-1989 гг.) Владимира Дмитриевича Ямкова на ресурсе «Независимое военное обозрение», а также официальные параметры аналогичного комплекса «Иртыш-Амфора-Б», становится ясно, что этот ГАК может «нащупать» «Огайо» на тихом ходу на удалении около 70—80 км, в то время как «Вирджиния» обнаруживается на дистанции не более 20—25 км. В ту же очередь, подлодки класса «Virginia», оснащённые мощной внутрикорпусной носовой гидроакустической станцией AN/BQQ-10, способны обнаружить «Ясени» на тихом ходу на дистанции около 60—70 км. Это первый и довольно неприятный момент. Вышеуказанные цифры, естественно, не могут полностью соответствовать реальным показателям, но достаточно близко отражают реальное положение дел.В частности, в своей статье «Борьба людей, а не идей» Владимир Ямков проводил сравнение «Вирджинии Block I» c ПЛАРБ пр. 955 «Борей», где указал дальность пеленгования нашего ракетного подводного крейсера стратегического назначения посредством AN/BQQ-10 в 50 км. «Ясень» же в существующих вариантах пр. 885/М («Северодвинск» и «Казань») может быть обнаружен на большем расстоянии. Почему? Дело в том, что, в отличие от «Борея», подлодки пр. 885/М «Ясень/-М» так и не получили движитель водомётного типа, вместо этого имеется обычный 7-лопасной малошумный винт открытой архитектуры с композитным демпфированием лопастей. Конечно же, такая конструкция заметно гасит излишние вибрации и акустические шумы; более того, судя по очертаниям профиля одной из лопастей на маскировочной накидке (фото спуска на воду «Северодвинска»), можно предположить, что винты пр. 885 относятся к так называемому «бескавитационному» типу с увеличенной площадью лопастей, что как раз и уменьшает кавитационный эффект благодаря распределению давления на большей площади, нежели у обычных винтов с выраженными серповидными лопастями. Между тем данная конструкция не ликвидирует эффект кавитации полностью, а лишь в несколько раз уменьшает его. Как следствие, водомётный движитель открытого типа, установленный на «Бореях», «Вирджиниях» и «Си Вульфах», — агрегат куда более эффективный в плане увеличения акустической скрытности.Куда большее количество проблем от МАПЛ «Virginia» может возникнуть после оснащения субмарин модификации «Block III» новейшим внутрикорпусным гидроакустическим комплексом LAB («Large Aperture Bow Array»), отличающимся большей площадью апертуры из активных передающих модулей-излучателей, и, соответственно, пассивных приёмных датчиков-гидрофонов (1800 ед.) со средним ресурсом работы от 20 до 30 лет. Новая акустическая решётка, отличающаяся большей азимутальной зоной сканирования и разрешением, имеет и ещё одно важное достоинство — значительно большую дальность шумопеленгования в пассивном режиме работы. «Ясень» без водомётного движителя может быть обнаружен на удалении до 80—90 км в мелком море и 136—153 км — в глубоком море (вторая дальняя зона акустической освещённости). Естественно, в сложных гидрологических условиях эта дальность значительно снизится, но снизятся и параметры «Иртыша-Амфоры».Вывод: на сегодняшний день всего две действующие подлодки проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» в дуэльных ситуациях практически ничего не смогут противопоставить в 8 раз превосходящему количеству многоцелевых субмарин класса «Вирджиния». Между тем универсальный корабельный стрельбовой комплекс 3Р-14В УКСК, представленный вертикальной ПУ СМ-346 с 32 транспортно-пусковыми контейнерами для ПКР 3М55 (П-800) «Оникс» или 40 ячейками для СКР 3М14К «Калибр» вместе со стеллажами для 10 ТА позволяют взять на борт суммарный боекомплект «Калибров» в 70 единиц, либо 60 единиц с учётом сохранения возможности самообороны, а это почти в 2 раза больше, чем у «Вирджинии».Таким образом, даже «Северодвинск» и «Казань» имеют громадный потенциал в выполнении стратегических ударных операций, и, оставив задачи подводных схваток с «Вирджиниями» и «Лос-Анджелисами» для подлодок класса «Щука-Б», способны преодолеть противолодочные зоны воспрещения и ограничения доступа и манёвра «A2/AD» в Северной Атлантике, а затем предпринять успешную попытку нанесения удара «Калибрами» по необходимым стратегическим объектам ОВС НАТО в Западной Европе или даже на восточном побережье США. Не будем отрицать и уровня опасности подобных операций, ведь все мы хорошо осведомлены об интенсивности работы противолодочной авиации и фрегатов/ЭМ ПЛО, которую может себе позволить командование Объединённых ВМС НАТО в данном регионе. На фоне почти 2-кратного превосходства подлодок проекта 885/М «Ясень/М» над «Вирджинией» по количеству ракетного «снаряжения» командование ВМС США решило поторопиться и немедленно выдало штатовскому подразделению британской «BAE Systems Inc.» контракт на разработку усовершенствованной и увеличенной модульной вертикальной ПУ, которая должна быть введена на перспективной модификации МАПЛ 4-го поколения «Вирджиния Block V».В первую очередь речь идёт об увеличении количества револьверных ПУ с двух до четырёх единиц. Во-вторых, новые неподвижные «барабаны» будут вмещать не по 6, а по 7 стратегических крылатых ракет UGM-109E «Tomahawk Block IV». Благодаря этим мерам количество крылатых ракет в одних только ВПУ составит 28 единиц, а суммарное (с учётом наличия на стеллажах хотя бы 4 торпед Mk 48 Mod 7 CBASS для самообороны) составит 50 единиц, что обеспечит отставание от «Ясеней» лишь на 15%. С учётом того, что к 2025 году на вооружении ВМФ России будет состоять лишь 7 подлодок класса «Ясень», а в распоряжении американцев будет 30-35 субмарин «Вирджиния» пяти «блоков» (включая несколько ед. с новыми пусковыми установками), наметится примерно 2,2-кратное отставание от американцев по ударному арсеналу (без учёта как минимум 50 несущих службу «Лос-Анджелесов», где акустическая сигнатура варианта «Improved Los Angeles» соответствует «Щуке-Б»). Да, немного изменить ситуацию в лучшую для нашего флота сторону может модернизация ударных подводных крейсеров проекта 949А «Антей» новыми универсальными корабельными стрельбовыми комплексами и новыми универсальными ПУ, способными применять до 3 П-800 «Оникс» или 5 3М14К «Калибр» из 1 ячейки СМ-225А (72 и 120 ракет соответственно). Модернизацию данных подлодок мощностями дальневосточного завода «Звезда» ещё в марте 2017 года анонсировал замминистра обороны Российской Федерации Юрий Борисов в ходе интервью РИА «Новости».Тем не менее, глобального прироста боевого потенциала в сравнении со штатовской многоцелевой подводной компонентой это не даст, так как конструкция «Антеев», а также их огромная шумность остаются. Следовательно, современные гидроакустические комплексы AN/BQQ-10, LAB, а также корабельные AN/SQQ-89(V)12-15 (с бульбовыми ГАС AN/SQS-53C) способны запеленговать подобные цели на удалении до 80—100 км даже в сложной гидрологической обстановке. Следовательно, в ходе правильно организованной масштабной противолодочной операции в той же Северной Атлантике с задействованием противолодочной авиации, плотно расставляющей радиогидроакустические буи, а также противолодочных надводных кораблей выследить и уничтожить подобные «ревущие арсеналы» будет достаточно просто, а поэтому ликовать относительно установки «Калибров» на 949-й проект не приходится.И взгляните на количество «Оскаров-II» (кодификация НАТО) в строю: в составе Северного флота ВМФ России их лишь 3, Тихоокеанского флота — 2. Ситуация не из приятных. Возможно, что коренным образом расклад изменится с началом серийного производства перспективных малошумных противокорабельных и противолодочных ракетоносцев 5-го поколения класса «Хаски», предназначенных как для уничтожения подлодок «Вирджиния», «Эстьют» и «Огайо» с помощью противолодочных управляемых ракет 91РЭ1 «Калибр-ПЛ» с радиусом действия 50 км и скоростью на воздушном участке траектории в 2700 км/ч, так и для нанесения ударов по надводным и наземным целям посредством ПКР 3М22 «Циркон» и 3М14К «Калибр-ПЛ» соответственно. Важной особенностью этих подлодок в плане снижения акустической заметности является наличие водомётного движителя открытого типа (как и у «Seawolf», «Virginia» и «Astute»), который значительно снизит возмущения водной толщи от кавитационного эффекта.Также предусматривается использование новых звукопоглощающих материалов на основе композитов в покрытии корпуса судна, в то время как наиболее подвижные и громкие механизмы энергетической установки (паротурбинную установку и главный турбозубчатый агрегат) разместят на многоярусных амортизационных платформах улучшенной конструкции. Эти конструктивные особенности должны превратить «Хаски» в ещё более опасных и малошумных подводных охотников, нежели «Virginia Block V». Вот только перспективы скорой реализации нового проекта санкт-петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» находятся сегодня в состоянии полной неопределённости, ведь начало строительства головной лодки намечено лишь на 20-е годы, в то время как для создания видимого перевеса по числу стратегических крылатых ракет подводного базирования потребуется более 20—25 подлодок класса «Хаски». Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 97 Источник Похожие новости Лось, живущий рядом со слоном Киев и Кишинёв обсчитались. В «российской колонне» не хватает БТР Адмиральский бунт против морской ПРО США

Тихая угроза, переигрывающая подводный флот России в отсутствие реализации проекта «Хаски» Работать с этой женщиной? Увольте! Смертельная бацилла для Европы родилась в Италии Новости партнеров