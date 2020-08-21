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Тихановскую заподозрили в гипнотизировании белорусов
21 августа 2020, 14:35 • 101 • Политика
Оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую заподозрили в применении гипноза. Журналисты не знают, как ещё объяснить, почему белорусы клюют на занудные видеообращения противницы Александра Лукашенко.
Об этом пошутил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. Он обратил внимание на то, что видео Тихановской нельзя назвать увлекательными, но в то же время они имеют мотивационный характер.
Скриншот: Telegram/Пул №3
Напомним, что Светлана Тихановская - оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии, которая проиграла на президентских выборах. Сначала соперница Лукашенко заявила, что не собирается больше участвовать в политической борьбе, и уехала в Литву. Однако через некоторое время Тихановская резко изменила позицию. Она объявила себя национальным лидером, инициировала создание Координационного совета по передаче власти и стала регулярно выпускать обращения к белорусам с призывами продолжать протесты.
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