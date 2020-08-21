Тихановскую заподозрили в гипнотизировании белорусов

Об этом пошутил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. Он обратил внимание на то, что видео Тихановской нельзя назвать увлекательными, но в то же время они имеют мотивационный характер.

"Продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивание": может, суть видеообращений Тихановской в том, что она так гипнотизирует слушателей? Никакого другого объяснения этому унылому занудству нет", - иронично замечает Смирнов.

Скриншот: Telegram/Пул №3

Напомним, что Светлана Тихановская - оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии, которая проиграла на президентских выборах. Сначала соперница Лукашенко заявила, что не собирается больше участвовать в политической борьбе, и уехала в Литву. Однако через некоторое время Тихановская резко изменила позицию. Она объявила себя национальным лидером, инициировала создание Координационного совета по передаче власти и стала регулярно выпускать обращения к белорусам с призывами продолжать протесты.