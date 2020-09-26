Тихановскую выслушали в Госдепе: Стало известно, что американцы обсуждали с белорусским Гуайдо

В пятницу Тихановская встретилась с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Самопровозглашённый "национальный лидер" Белоруссии поблагодарила США за поддержку протестов и намекнула на финансирование Минска после "демократических перемен".

Осуществлять эти "перемены" планируется с помощью проведения новых выборов. Этот вопрос также был поднят во время общения Тихановской с Кентом.

Они обсудили последние события в Беларуси, возможные пути выхода из кризиса, а также потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов, - сообщает пресс-служба Тихановской.

Напомним, что на днях в Минске состоялась инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко, который был переизбран на прошедших в августе выборах. Тихановская заявила, что не признаёт инаугурацию легитимной и призвала правоохранительные органы игнорировать приказы "ушедшего на пенсию" Лукашенко.