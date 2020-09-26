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Тихановскую выслушали в Госдепе: Стало известно, что американцы обсуждали с белорусским Гуайдо

26 сентября 2020, 11:25  •  111 • Политика
Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую выслушали в Госдепе. Стало известно, о чём американцы беседовали с белорусским Гуайдо.
В пятницу Тихановская встретилась с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Самопровозглашённый "национальный лидер" Белоруссии поблагодарила США за поддержку протестов и намекнула на финансирование Минска после "демократических перемен".
Осуществлять эти "перемены" планируется с помощью проведения новых выборов. Этот вопрос также был поднят во время общения Тихановской с Кентом.
Они обсудили последние события в Беларуси, возможные пути выхода из кризиса, а также потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов, - сообщает пресс-служба Тихановской.
Напомним, что на днях в Минске состоялась инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко, который был переизбран на прошедших в августе выборах. Тихановская заявила, что не признаёт инаугурацию легитимной и призвала правоохранительные органы игнорировать приказы "ушедшего на пенсию" Лукашенко.

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