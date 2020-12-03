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Тихановскую уговорили сесть на место Лукашенко

03 декабря 2020, 17:45  •  172 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава белорусской оппозиции решила спасти страну от развала
Нынешние власти Белоруссии во главе с Александром Лукашенко вскоре окажутся в положении, когда им самим станет выгоднее договариваться с оппозицией, а не воевать. Об этом заявила Светлана Тихановская. Но белорусы могут не беспокоиться, что в столь напряженный момент страна останется обезглавленной: Тихановская такого не допустит.
По словам проживающей за пределами Белоруссии главы оппозиции, ее "многие спрашивают", готова ли она занять место Лукашенко. Теперь она согласна, да:
"Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность",
– заявила Тихановская в видеообращении, опубликованном 3 декабря.
По словам оппозиционерки, у ее команды уже есть и концепция новых выборов, и проект новой Конституции, и программа помощи бизнесу и гражданам. Поэтому нужно усилить давление на действующую власть, чтобы Лукашенко скорее "вернул власть народу", призвала Тихановская.
Ранее Лукашенко рассказал о том, какая роль на самом деле отведена Тихановской. При этом одна из соратниц оппозиционного лидера Мария Колесникова признала, что в Белоруссии начался политический марафон, который выиграет тот, у кого крепче нервы.
О том, что страну должна возглавить Тихановская, на заре протестов говорил претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало. Сама же она поначалу утверждала, что эта карьера не для нее.

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