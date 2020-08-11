Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении

Белорусские разведчики перехватили сообщения в ночь протестов о готовящемся покушении на соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую. Как рассказал председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик, готовилась так называемая сакральная жертва протеста.

О полученной информации было немедленно доложено действующему главе государства.

"Мы со всей серьёзностью отнеслись к этой информации", - подчеркнул Вакульчик.

Он заметил, что для защиты объединённого штаба оппозиции, который представляет Тихановская, были отправлены 120 бойцов.

"Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", - отметил он.

Белорусские силовики подчёркивают, что покушение было предотвращено. А отправитель сообщения о "сакральной жертве" уже установлен и в ближайшее время будет задержан, сообщает телеканал "360".

Напомним, что ранее Светлана Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста в Белоруссии. Несанкционированные акции в Минске и ряде других городов республики начались вчера после закрытия избирательных участков.

Напомним, что на выборах президента победу одержал Лукашенко с 80 процентами голосов, Тихановская получила 10 процентов голосов избирателей.