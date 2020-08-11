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Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении

11 августа 2020, 00:40  •  63 • Политика
В белорусском КГБ сообщили, что в ночь протестов получили информацию о "сакральной жертве". Как выяснилось, готовилось покушение на соперницу Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую. Об этом немедленно было доложено главе государства, а к объединённому штабу оппозиции были отправлены силовики для охраны.
Белорусские разведчики перехватили сообщения в ночь протестов о готовящемся покушении на соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую. Как рассказал председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик, готовилась так называемая сакральная жертва протеста.
О полученной информации было немедленно доложено действующему главе государства.
"Мы со всей серьёзностью отнеслись к этой информации", - подчеркнул Вакульчик.
Он заметил, что для защиты объединённого штаба оппозиции, который представляет Тихановская, были отправлены 120 бойцов.
"Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", - отметил он.
Белорусские силовики подчёркивают, что покушение было предотвращено. А отправитель сообщения о "сакральной жертве" уже установлен и в ближайшее время будет задержан, сообщает телеканал "360".
Напомним, что ранее Светлана Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста в Белоруссии. Несанкционированные акции в Минске и ряде других городов республики начались вчера после закрытия избирательных участков.
Напомним, что на выборах президента победу одержал Лукашенко с 80 процентами голосов, Тихановская получила 10 процентов голосов избирателей.

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