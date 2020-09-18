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Тихановскую приструнили в ООН после заявления о насилии

18 сентября 2020, 15:30  •  44 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В Минске напомнили, что есть конкретные дела, возбужденные после совершения уголовных преступлений
Белорусский постпред в ООН Юрий Амбразевич прокомментировал заявления оппозиционера Светланы Тихановской о том, что в Республике имеются политические заключенные, а также о сексуальном насилии, которому они подвергаются. По его словам, официального подтверждения такой информации нет.
18 сентября в Женеве состоялись дебаты по ситуации в Белоруссии в рамках сессии Совета ООН по правам человека. Тихановская призвала международное сообщество в кратчайшие сроки вмешаться в ситуацию в стране, призвав направить туда наблюдателей для выявления фактов нарушения общегражданских прав. Она сообщила, что оппозиционеры в Белоруссии подвергались избиениям, пыткам и насилию, также имеются случаи летального исхода.
Политик добавила, что привлечение ООН не является вмешательством в дела Республики, так как несоблюдение прав человека в любом государстве должно повлечь за собой принятие жестких мер. Также она потребовала прекратить "насилие над мирными гражданами", передает Reuters.
Амбразевич, в свою очередь, заявил о том, что указанная информация не подтверждена, и такие заявления не соответствуют действительному положению дел в государстве. При этом есть факты задержания тех лиц, которых арестовали в рамках определенных дел в соответствии с положениями уголовного кодекса, передает РИА "Новости".
Член Совфеда Франц Клинцевич ранее заявил, комментируя слова Тихановской о неких списках из белорусских силовиков, которые будут переданы в ряд стран, что заявления домохозяйки и несостоявшегося кандидата на пост главы Республики наносят вред всей Белоруссии.

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