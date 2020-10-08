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Тихановскую поставило в недоумение известие о её розыске

08 октября 2020, 12:10  •  15 • Политика
Бывшая соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская оказалась не в курсе, что попала в международный розыск. По её словам, она ничего не знает об этом.
Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская была не в курсе, что попала в список разыскиваемых. Ранее её фамилия появилась в базе разыскиваемых лиц МВД России.
Основанием для розыска указано уголовное дело, однако номер статьи не конкретизирован.
Сама Тихановская, которая ранее провела встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявила, что у неё был слишком насыщенный график и она ничего не знает о розыске. В интервью телеканалу "Белсат" известие об этом она прокомментировала словами "надо проверить почту".
"Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России", - отметила белоруска.
Ранее в розыск на территории РФ был объявлен экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

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