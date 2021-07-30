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Тихановскую после визита к Байдену спросили о "сигнале Путину"

30 июля 2021, 01:55  •  96 • Политика
Проигравшая на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская дала интервью по итогам своего краткого визита в Белый дом и встречи с президентом США.
Светлана Тихановская в эфире CNN ответила на вопросы по поводу своей встречи с американским лидером. Встреча состоялась в среду, 28 июля. По словам представительницы белорусской оппозиции, приём был очень тёплым, но кратким. Тихановская отметила, что в целом встреча с хозяином Белого дома заняла около 10-15 минут.
В эфире CNN у белоруски спросили, был ли разговор с Байденом о президенте России и являлась ли эта встреча своеобразным сигналом Путину? На что Тихановская ответила отрицательно: "Мы сконцентрировались на Белоруссии".
Кроме того, заявила она, этот визит был сигналом не Путину, а белорусским властям и народу. Представительница оппозиции настаивает на проведении в республике новых выборов.
Ранее Тихановская рассказала журналистам, что после краткой встречи Байден угостил её "печеньками".

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