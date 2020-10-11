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Тихановскую обматерили за приглашение Путина на переговоры по Белоруссии
11 октября 2020, 14:25 • 149 • Политика
Стороннику украинского Майдана кажется, что наш президент посягает на суверенитет Республики
Экс-лидер белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок обрушился с жесткой критикой на бывшую участницу предвыборной гонки за пост президента Белоруссии. Не стесняясь в выражениях, автор гимна украинского Майдана разгромил инициативу Светланы Тихановской пригласить российского лидера Владимира Путина в качестве медиатора на переговоры с действующим президентом республики Александром Лукашенко.
Фронтмен группы Brutto считает главу РФ "антигероем человечества" и "доктором Зло". По мнению артиста, участие Владимира Путина в переговорах может поставить под вопрос независимость Белоруссии. Плоды своих размышлений Сергей выложил на странице в "Инстаграм".
"На переговоры волка с зайцем приглашается лисица", – упражняется в остроумии активный сторонник украинского Майдана.
По мнению певца, российский главнокомандующий планирует восстановить Советский Союз и объединить под одним мощным руководством бывшие союзные республики. А посему рассчитывать на его поддержку в отстаивании суверенитета Белоруссии не стоит.
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