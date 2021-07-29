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Тихановскую накормили печеньем в Белом доме: "Света счастлива"

29 июля 2021, 01:10  •  116 • Политика
Военкор Александр Коц иронично отозвался об эмоциональном рассказе Тихановской, как её угостили печеньем в Белом доме.
Бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о своём визите в Белый дом. По её словам, встреча с президентом США Джо Байденом была очень недолгой, но "тёплой".
Тихановская, искрясь от счастья, рассказала, как её даже угостили печеньем. Причём сделал это лично американский лидер.
"Байден накормил Свету печеньками. Теми самыми - со вкусом перемен и демократических свобод. Света счастлива, как колхозница, впервые увидевшая эскалатор. Неподдельные эмоции", - язвительно отозвался на слова белоруски военкор Александр Коц.
Ранее белорусская оппозиционерка заявила, что в беседе с Байденом она призвала его "помочь сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии".
Тихановская также подчеркнула, что готова довести Беларусь к свободе, "сколько бы времени и сил ни потребовал путь". "Дни.ру" напоминают, что почти сразу после выборов в республике новоиспечённый политик покинула страну.
Она бежала в Литву в августе прошлого года, откуда начала организовывать массовые беспорядки на родине. Несмотря на отсутствие хоть какого-либо государственного статуса, Тихановскую активно принимают в западных странах. С ней, в частности, уже встречались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

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