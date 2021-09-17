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Тихановскую готовят для "эффектного" возвращения в Белоруссию - эксперт

17 сентября 2021, 20:30  •  195 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld / dpa / www.globallookpress.com
Западные наставники домохозяйки решили оживить свой политический проект "подвигом"
Беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская может уже скоро вернуться на родину в связи с тем, что западным кураторам не удалось сделать из нее лидера, за которым бы потянулись массы сопротивленцев действующей власти Республики. Однако ее появление в родных пенатах будет эффектно обставлено, поскольку предполагается арест домохозяйки. С таким прогнозом выступил политобозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур.
"Инсайд из лагеря беглых – проект "Тихановская" окончательно решено закрыть, так как последний вояж ее команды во Францию не вызвал никакого интереса ни в прессе белорусской, ни в европейской, ни в любой иной. Всем все равно", – написал журналист в своем телеграм-канале.
Он предполагает, что домохозяйку не просто аккуратно "сольют", а еще и превратят ее возвращение в "подвиг". По его словам, рассматривается вариант появления Тихановской в аэропорту, во время которого не исключено ее задержание белорусскими правоохранителями, что и станет "эффектной картинкой" для Запада.
"Сценарий разрабатывается под проведение в феврале референдума в Беларуси", – считает Тур.
По этому делу готовится спецоперация – "заботливая жена", т.е. может быть разыграна карта с супругом оппозиционерки Сергеем Тихановским. Западная информационно-пропагандистская машина может придумать легенду о том, что его "избили/отравили" в СИЗО, и тогда Светлана "эффектно бросает все и летит выручать мужа".
"Колесникова в качестве мученицы-сиделицы Западу не подошла, про Бабарико давно все забыли. Крайний вариант для беглых, чтобы продлить финансирование – посадить Тихановскую", – констатировал обозреватель.
Напомним, в начале сентября Минский областной суд признал виновными Марию Колесникову и Максима Знака виновными в попытке госпереворота, приговорив их к 10 и 11 годам лишения свободы соответственно. Комментируя этот вердикт украинский политолог Тарас Березовец заявил, что увидел в Колесниковой будущего президента Белоруссии.

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