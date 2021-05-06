Тихановские готовят тюрьмы для детей

Вторая часть показанного по белорусскому телевидению фильма-расследования "Убить президента" вызывает противоречивые ощущения. С одной стороны, детально объясняется технология заговора, с другой – а почему все эти люди так долго были на свободе и только московское ФСБ их задержало?

Разведчик или шпион

Пожалуй, самым неожиданным моментом в фильме был сюжет о приезде Александра Лукашенко в СИЗО КГБ, где содержались заключённые после прошлогодних беспорядков. Общение было похоже на приезд батьки к непослушным детям. Пока слово не дали Сергею Тихановскому. Тому самому, который муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая долго не знала, куда деть 900 тысяч долларов при обыске.

Это сельское хамло сразу же занялось своим любимым делом – принялось угрожать и грубить. Фигня, что перед ним президент его страны. К Лукашенко можно относиться по-разному, но человек приехал в СИЗО, чтобы как минимум выслушать противников. Вы такое часто встречали среди "кровавых диктаторов"?

А ему за столом переговоров Тихановский говорит:

Вот вас не будет, Эйсмонт (пресс-секретарь Лукашенко – ред.) останется, Коля (сын Лукашенко – ред.) останется. И найдутся они потом, и дадут показания. После вас вопросы будут потом к Коле. Приедут за ним.

Вообще, даже у бандитов есть негласное правило, не трогать семью, а тем более детей. А тут сидит мурло и на голубом глазу угрожает детям президента. Это как вообще?

Причём это не эмоциональная оговорка, на которую можно было бы списать такое поведение неуравновешенного Тихановского. В разговоре со своим адвокатом он настаивает на привлечении сына Лукашенко Николая:

Адвокат: Ну а за что его сажать?

Тихановский: Есть за что!

А: За что? Ребёнка?

Т: Здесь дети сидят! Здесь есть дворик с турниками для них как раз! Посидит, пообщается со сверстниками!

Далее следует дискуссия, из которой становится ясно, что Тихановский готов засадить за решётку ребёнка за то, что сам "сидит ни за что". Только за это. Говорят, что если среди арестантов спросить "за что сидишь", то 90 процентов ответят "ни за что". Но вряд ли и один процент из опрошенных скажет, что теперь за это нужно посадить ребёнка следователя. Тихановский – скажет!

Возникает вопрос, какая нормальная женщина будет жить с таким "мужчиной"? А если эта женщина ещё и выдвигает себя в президенты?

Нет, по искромётному огоньку шизофрении в пустых глазах Тихановской ясно, что она под стать своему супругу, а диалог с тёщей на тему "что говорить про 900 тысяч долларов" окончательно расставил по местам баллы IQ у кандидатки в президентки. Удивляет другое – чего ждут от этой четы простые белорусы?

Не Тихановским единым

30 апреля официальный представитель КГБ Белоруссии Андрей Ярош сообщил, что обвинение предъявлено группе из девяти человек по части 1 статьи 357 (заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти) УК. Обвинения получили Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Щигельскому, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макару обвинения предъявлены заочно в связи с нахождением обвиняемых за рубежом.

Андрей Ярош также сообщил, что: "Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединённых Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела. Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно".

Полагаете, будет хоть какой-нибудь результат? Нет, конечно. Сами же эти структуры и организовывали заговор против Лукашенко. В признательных показаниях Зенкович говорит, что общался как раз с представителями ФБР, а один человек, по его мнению, был представителем ЦРУ. Инициатива исходила именно от этих организаций. Зенкович тогда сидел тихо-мирно в своей адвокатской конторе и стриг купоны с лоховатых мигрантов, оставивших родину в поисках лучшей доли и длинного рубля.

Такие, как Зенкович, уезжают и предают Отечество, а потом рассказывают, как надо жить своим уже бывшим согражданам. А таких "Зенковичей" хватает в любой стране. Что в России, что в Белоруссии. Тут Навальный, там Тихановский. Только нужно понимать, кто управляет этими персонажами. Они давно уже находятся на финансовом подсосе у запада. Будете ли вы их слушать – решайте сами, но знать, кто ими управляет, необходимо. Это и показал очень достойный фильм-расследование "Убить президента", показанный пока только по телевидению Белоруссии.