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Тихановская живет в Литве за чужой счет

11 декабря 2020, 21:00  •  307 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Оппозиционерка не платит за квартиру в Литве
Франак Вячорка, советник экс-кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановсокой, рассказал, откуда ее штаб получает финансирование. Оказалось, что оппозиционерке дают деньги меценаты, среди которых есть и бизнесмены из РБ.
По его словам, лишь недавно Тихановская смогла начать выплачивать своим сотрудникам какую-то зарплату, ранее же все работали бесплатно. При этом сама оппозиционерка получает 1200 евро в месяц.
Литва же дала Тихановской квартиру и охрану. А поездки покрываются принимающей стороной. Например, чтобы экс-соперница Батьки попала в Польшу, деньги выделил один из местных университетов, где она выступала.
Вячорка подчеркнул в разговоре с Kuku.media, что штаб дает сигнал о том, чтобы Тихановска заинтересована в разговоре с зарубежными странами, но решение всегда за второй стороной, именно другие государства высылают приглашение. Оппозиционерка же не напрашивается. Пока же она пытается наладить дипломатические связи с другими странами, чтобы не тратить на это время, когда Батька перестанет быть президентом РБ.

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