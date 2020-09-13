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Тихановская заявила об усталости белорусов от протестов и допустила смену в КС
13 сентября 2020, 02:35 • 8 • Политика
Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что в самопровозглашённом Координационном совете произойдут перестановки. Она также добавила, что белорусы могли "немного устать от протестов", а потому, добавила она, несогласие с нынешней властью может вылиться в новые формы.
Бежавшая в Литву экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила появление новых людей в президиуме самопровозглашённого Координационного совета. Это отчасти обусловлено тем, что некоторые члены структуры бежали из республики, а некоторых задержали. На свободе в Белоруссии из президиума совета осталась лишь писательница Светлана Алексиевич.
Потому, указала Тихановская, не исключено новое избрание в президиум. При этом, отметила она, белорусы отчасти уже устали от протестов, а значит, по её мнению, будут появляться новые формы выражения своей позиции.
"Посмотрите на флаги, которые вывешивают между домами. Их снимают, но люди снова вывешивают", - указала она.
Впрочем, в политическом будущем Тихановской есть сомнения. Как полагает политический аналитик Владимир Соловейчик, сейчас экс-кандидат ведёт себя подобно Порошенко в 2013 году, передают "Дни.ру".
По словам эксперта, не исключено, что она последует примеру украинского собрата и в случае прихода к власти разорвёт отношения с Россией.
"Грош цена их словам", - считает Соловейчик.
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