Тихановская запуталась в статусе Крыма: "Ничего странного, в методичке забыли прописать"

Доктор политических наук, профессор МГУ, президент Ассоциации конфликтологов, специалист по информационным и гибридным конфликтам Андрей Манойло оценил обтекаемый ответ экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на вопрос о принадлежности Крыма.

Она уже во второй раз столкнулась с этой темой в ходе общения с журналистами. И снова бывший кандидат фактически ушла от прямого ответа.

Она заявила, что ситуация с полуостровом, по её мнению, очень сложна и что у белорусов разные взгляды на неё. При этом ей было бы интереснее разобраться прежде во внутренней обстановке в самой Белоруссии.

Манойло признался, что не удивлён таким ответом Тихановской. Судя по всему, у неё действительно нет чёткой позиции по этой теме. А всё потому, что она, по сути, является не политиком, а марионеткой.

Она плавает, как студент, пришедший на экзамен и не выучивший билеты. Из этого блеяния можно сделать вывод, что кураторы не обговорили с ней этот момент заранее. Здесь элементарно результат несогласованности этого вопроса. Ей точно не сказали, что она должна озвучивать. Что мешало Тихановской сказать о том, что Крым якобы украинский, что она стоит на защите европейских ценностей и так далее, будь она самостоятельным прозападно ориентированным политиком? Тем не менее она этого не сделала, - заметил собеседник Царьграда.

Строить теории вокруг этого бессмысленно. Скорее всего, ответ намного проще и прозаичнее, чем может показаться, убеждён он.