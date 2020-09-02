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Тихановская запуталась в статусе Крыма: "Ничего странного, в методичке забыли прописать"
02 сентября 2020, 00:45 • 81 • Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вновь запуталась в статусе Крыма и не смогла дать чёткого ответа на вопрос журналистов. Доктор политических наук Андрей Манойло уверен, что этому есть простое объяснение: "Ничего странного, в методичке забыли прописать".
Доктор политических наук, профессор МГУ, президент Ассоциации конфликтологов, специалист по информационным и гибридным конфликтам Андрей Манойло оценил обтекаемый ответ экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на вопрос о принадлежности Крыма.
Она уже во второй раз столкнулась с этой темой в ходе общения с журналистами. И снова бывший кандидат фактически ушла от прямого ответа.
Она заявила, что ситуация с полуостровом, по её мнению, очень сложна и что у белорусов разные взгляды на неё. При этом ей было бы интереснее разобраться прежде во внутренней обстановке в самой Белоруссии.
Манойло признался, что не удивлён таким ответом Тихановской. Судя по всему, у неё действительно нет чёткой позиции по этой теме. А всё потому, что она, по сути, является не политиком, а марионеткой.
Строить теории вокруг этого бессмысленно. Скорее всего, ответ намного проще и прозаичнее, чем может показаться, убеждён он.
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