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Тихановская запуталась в статусе Крыма: "Ничего странного, в методичке забыли прописать"

02 сентября 2020, 00:45  •  81 • Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вновь запуталась в статусе Крыма и не смогла дать чёткого ответа на вопрос журналистов. Доктор политических наук Андрей Манойло уверен, что этому есть простое объяснение: "Ничего странного, в методичке забыли прописать".
Доктор политических наук, профессор МГУ, президент Ассоциации конфликтологов, специалист по информационным и гибридным конфликтам Андрей Манойло оценил обтекаемый ответ экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на вопрос о принадлежности Крыма.
Она уже во второй раз столкнулась с этой темой в ходе общения с журналистами. И снова бывший кандидат фактически ушла от прямого ответа.
Она заявила, что ситуация с полуостровом, по её мнению, очень сложна и что у белорусов разные взгляды на неё. При этом ей было бы интереснее разобраться прежде во внутренней обстановке в самой Белоруссии.
Манойло признался, что не удивлён таким ответом Тихановской. Судя по всему, у неё действительно нет чёткой позиции по этой теме. А всё потому, что она, по сути, является не политиком, а марионеткой.
Она плавает, как студент, пришедший на экзамен и не выучивший билеты. Из этого блеяния можно сделать вывод, что кураторы не обговорили с ней этот момент заранее. Здесь элементарно результат несогласованности этого вопроса. Ей точно не сказали, что она должна озвучивать. Что мешало Тихановской сказать о том, что Крым якобы украинский, что она стоит на защите европейских ценностей и так далее, будь она самостоятельным прозападно ориентированным политиком? Тем не менее она этого не сделала, - заметил собеседник Царьграда.
Строить теории вокруг этого бессмысленно. Скорее всего, ответ намного проще и прозаичнее, чем может показаться, убеждён он.
Видимо, в методичке Тихановской, где есть вопросы и ответы по многим политическим темам от её кураторов, не было этого пункта. Забыли поставить. И ничего странного в этом нет. Во-первых, неразбериха есть в любых управляющих центрах, в том числе, например, в ЦРУ. Во-вторых, они сейчас озабочены не Крымом нашим, а тем, как побыстрее скинуть Лукашенко. В связи с этим для них более актуальны другие темы, которые как раз и присутствуют в этом вопроснике, - подытожил Манойло.

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