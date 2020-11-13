Тихановская записала видео со свечой и пригрозила новыми санкциями

Обитающая в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала ролик с соболезнованиями. Вечером в четверг 12 ноября стало известно, что избитый в драке активист скончался. В оппозиционных пабликах пытаются представить минчанина как жертву силовиков. Однако всё не так однозначно: в СМИ говорится, что во дворе дома он подрался с людьми в гражданском.

По факту случившейся во дворе драки милиция проводит проверку, Следственный комитет Белоруссии устанавливает обстоятельства смерти мужчины.

Однако Тихановская безапелляционно заявляет, кто виноват в смерти Бондаренко.

"Я хочу обратиться к матери Романа Бондаренко: ваш сын стал невинной жертвой страшной системы. Будет проведено расследование", - говорит она на камеру. Рядом для антуража - свеча.

В своей траурной речи Тихановская также обещает, что в отношении белорусского "режима" будет продолжено давление, в том числе санкционное. Ранее сама оппозиционерка заявляла, что подход к протесту в ближайшее время может быть пересмотрен.

По оценке журналистки Юлии Витязевой, сейчас оппозиционно настроенные белорусы будут лепить из погибшего сакральную жертву.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, власти республики будут использовать для подавления протеста в том числе и масочный режим. Масочный режим - лишь способ психологического давления на людей, жаждущих перемен в стране, передают Дни.ру.

Эксперт добавляет, что в действительности, помимо требования носить маски, "реальных антикоронавирусных действий" нет.