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Тихановская записала обращение в ЦИК Белоруссии после встречи с "сотрудниками органов"

15 августа 2020, 16:30  •  35 • Политика
Светлана Тихановская записала обращение в ЦИК Белоруссии после встречи с "сотрудниками органов". Об этом заявила руководитель комитета Лидия Ермошина. Она подчеркнула, что сама в этот момент не находилась в помещении и что видео было снято без её участия.
Руководитель белорусского ЦИК Лидия Ермошина в комментарии для "КП Беларусь" признала, что кандидат в президенты республики на минувших выборах Светлана Тихановская действительно снимала обращение к гражданам, находясь в её кабинете.
Это мой диван. Она записывала это обращение без меня, - уточнила глава ЦИК.
Собеседница издания пояснила, что конкурентка действующего лидера Александра Лукашенко пришла в комитет с жалобой, вместе с ней следовали сотрудники прессы.
Тогда ей предложили пройти в кабинет Ермошиной, так как с ней планировали побеседовать двое высокопоставленных сотрудников из числа правоохранителей.
Глава ЦИК познакомила их друг с другом, после чего сама удалилась. Помимо лиц из органов и Тихановской, в её кабинете также остался адвокат кандидата в президенты.
Отметим, в данном ролике, который появился 11 августа, Тихановская попросила участников незаконных протестов разойтись по домам.

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