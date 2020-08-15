Тихановская записала обращение в ЦИК Белоруссии после встречи с "сотрудниками органов"

Руководитель белорусского ЦИК Лидия Ермошина в комментарии для "КП Беларусь" признала, что кандидат в президенты республики на минувших выборах Светлана Тихановская действительно снимала обращение к гражданам, находясь в её кабинете.

Это мой диван. Она записывала это обращение без меня, - уточнила глава ЦИК.

Собеседница издания пояснила, что конкурентка действующего лидера Александра Лукашенко пришла в комитет с жалобой, вместе с ней следовали сотрудники прессы.

Тогда ей предложили пройти в кабинет Ермошиной, так как с ней планировали побеседовать двое высокопоставленных сотрудников из числа правоохранителей.

Глава ЦИК познакомила их друг с другом, после чего сама удалилась. Помимо лиц из органов и Тихановской, в её кабинете также остался адвокат кандидата в президенты.

Отметим, в данном ролике, который появился 11 августа, Тихановская попросила участников незаконных протестов разойтись по домам.