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Тихановская заметила странности в речах Лукашенко

06 октября 2020, 15:15  •  75 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Лидер белорусской оппозиции намерена уйти из политики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал путаться. На это указала оппозиционерка Светлана Тихановская на пресс-конференции в Берлине 6 октября.
По словам Тихановской, ее соперник на выборах говорит сегодня одно, завтра – другое.
"Пару месяцев назад Лукашенко обвинял моего мужа и других людей в том, что их координирует Россия. Теперь он передумал и обвиняет Европу",
– заметила активистка. Отвечая на вопросы иностранных журналистов, она подчеркнула, что протест в Белоруссии уникальный – он не контролируется из-за рубежа или из России, его возглавила женщина и в нем участвуют молодые белорусы, которые гордятся тем, что "творят историю".
Тихановская уверена, что оппозиция добьется своего: протест не утихнет, забастовки продолжатся. Сейчас многие белорусы испугались репрессий, но не простили Лукашенко за насилие в первые дни после выборов 9 августа. Сама оппозиционерка испытывает к многолетнему лидеру страны двойственные чувства:
"Я не могу простить его как личность. Однако как национальный лидер я должна принять решение",
– пояснила Тихановская. По ее сведениям, некоторые хотели бы видеть Лукашенко на скамье подсудимых, однако большинство готовы его не трогать, если он уйдет.
Себя президентом оппозиционерка тоже не видит: "Не думаю, что останусь в политике после новых выборов, для меня это слишком сложно", – признала Тихановская.
В Берлине запланирована ее встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ранее Тихановская встречалась в Литве с французским президентом Эммануэлем Макроном и заручилась его поддержкой. Позже Макрону пришлось оправдываться, почему Лукашенко не попал под санкции ЕС.

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