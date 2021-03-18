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Тихановская выступила за переговоры с властью Белоруссии

18 марта 2021, 14:45  •  112 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Heikki Saukkomaa via www.imago-i/www.imago-images.de//www.globallookpress.com
Оппозиционерка запустила общенародное голосование
Белорусы должны заставить действующий режим начать переговоры с оппозицией по поводу передачи власти в республике. Свое мнение по этому поводу они могут высказать в ходе онлайн-голосования. Об этом заявила экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская в четверг, 18 марта.
В видеообращении, опубликованном на сервисе "Ютуб", оппозиционерка назвала себя "лидером, избранным белорусским народом". Она рассказала, что "работала семь месяцев" и смогла заручиться поддержкой различных сил за рубежом. Они готовы способствовать переговорному процессу с Минском, цель которого – новые выборы.
Тихановская особо подчеркнула, что голосование и даже переговоры – не повод отказываться от уличных протестов.
"Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию через протесты и кампании гражданского неповиновения. Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы на вторую волну протестов у режима не хватило ни сил, ни денег",
– сообщила оппозиционерка.
Голосовать предлагается на сервисе "Голос". Результаты планируется подвести ко Дню независимости Белоруссии 25 марта. Сколько граждан республики должны поддержать инициативу, чтобы Тихановская начала действовать дальше, не сообщается. Однако она дала понять, что не сомневается в исходе голосования.
"Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур – ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры",
– заверила Тихановская.
Ранее глава КГБ республики Иван Тертель сообщил о массовых акциях, которые оппозиционеры наметили на 25-27 марта.

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