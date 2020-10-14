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Тихановская выступила с саморазоблачением: "Я не знаю ни одного рецепта котлет"
14 октября 2020, 01:05 • 73 • Политика
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с неожиданным саморазоблачением. Она разрушила свой образ "домохозяйки с котлетами", признавшись, что не знает ни одного рецепта котлет.
В Сети появилось видео, на котором можно заметить, как стилист работает с Тихановской, готовя её к эфиру. Лидер белорусской оппозиции попросила девушку не слишком усердствовать с наведением марафета, поскольку некоторые белорусы начали жаловаться, что Тихановскую превращают в типичную "красотку", хотя за ней закрепился образ "домохозяйки с котлетами". Борец с режимом тут же призналась, что не умеет готовить это блюдо, чем вызвала смех у членов своей команды.
Напомним, что проигравший на президентских выборах в Белоруссии кандидат Светлана Тихановская перебралась в Литву, где заявила о непризнании результатов голосования и объявила себя новым президентом. Западные страны моментально поддержали оппозиционерку. Её приглашают принять участие в заседании Европарламента, с ней встречаются лидеры ведущих европейских стран, вроде Франции. В Минске же действия Тихановской воспринимают как попытку узурпации власти. В России, как пишут Nation News, Тихановская, в том числе, объявлена в розыск.
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