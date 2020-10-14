Тихановская выступила с саморазоблачением: "Я не знаю ни одного рецепта котлет"

В Сети появилось видео, на котором можно заметить, как стилист работает с Тихановской, готовя её к эфиру. Лидер белорусской оппозиции попросила девушку не слишком усердствовать с наведением марафета, поскольку некоторые белорусы начали жаловаться, что Тихановскую превращают в типичную "красотку", хотя за ней закрепился образ "домохозяйки с котлетами". Борец с режимом тут же призналась, что не умеет готовить это блюдо, чем вызвала смех у членов своей команды.

Давай спокойнее, а то мне уже начали говорить, что из меня делают какую-то красотку, которой я не являюсь. У меня образ домохозяйки с котлетами, а мне делают какую-то… Кстати, знаете что? Я не знаю ни одного рецепта котлет, - заявила Тихановская.

Напомним, что проигравший на президентских выборах в Белоруссии кандидат Светлана Тихановская перебралась в Литву, где заявила о непризнании результатов голосования и объявила себя новым президентом. Западные страны моментально поддержали оппозиционерку. Её приглашают принять участие в заседании Европарламента, с ней встречаются лидеры ведущих европейских стран, вроде Франции. В Минске же действия Тихановской воспринимают как попытку узурпации власти. В России, как пишут Nation News, Тихановская, в том числе, объявлена в розыск.