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Тихановская выпрашивает у Евросоюза новые санкции против Белоруссии
10 марта 2021, 22:30 • 31 • Политика
Беглая домохозяйка призвала наложить рестрикции на представителей судебного корпуса страны
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сбежавшая после выборов в августе прошлого года в Вильнюс, призвала Брюссель ввести новый санкционный пакет против властей Республики. Об этом оппозиционерка говорила в ходе онлайн-встречи с послами Евросоюза в ООН.
"Тихановская призвала страны ЕС… оказать помощь независимым медиа и гражданскому обществу, а также принять четвертый пакет санкций ЕС уже в марте", – сообщает ее пресс-служба в телеграм-канале.
По ее мнению, в черный список должны попасть судьи, которые вынесли обвинительные приговоры оппозиционным активистам.
Кроме того, Тихановская ожидает от Брюсселя деталей масштабного плана помощи Белоруссии.
Ранее Генпрокуратура Республики направила Литве запрос о выдаче домохозяйки для ее привлечения к уголовной ответственности за правонарушения против общественной безопасности и государства. Вильнюс отказал Минску в данной просьбе. Глава МИД прибалтийской республики Габриэлюс Ландсбергис в хамской форме заявил, что "раньше замерзнет ад", чем Литва отреагирует на требования "белорусского режима".
Заметим, что в предыдущих санкциях ЕС Брюссель старательно обходит рестрикциями президента страны Александра Лукашенко.
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