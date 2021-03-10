Тихановская выпрашивает у Евросоюза новые санкции против Белоруссии

Светлана Тихановская. Фото: Florian Gaertner via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Беглая домохозяйка призвала наложить рестрикции на представителей судебного корпуса страны

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сбежавшая после выборов в августе прошлого года в Вильнюс, призвала Брюссель ввести новый санкционный пакет против властей Республики. Об этом оппозиционерка говорила в ходе онлайн-встречи с послами Евросоюза в ООН.

"Тихановская призвала страны ЕС… оказать помощь независимым медиа и гражданскому обществу, а также принять четвертый пакет санкций ЕС уже в марте", – сообщает ее пресс-служба в телеграм-канале.

По ее мнению, в черный список должны попасть судьи, которые вынесли обвинительные приговоры оппозиционным активистам.

Кроме того, Тихановская ожидает от Брюсселя деталей масштабного плана помощи Белоруссии.

Ранее Генпрокуратура Республики направила Литве запрос о выдаче домохозяйки для ее привлечения к уголовной ответственности за правонарушения против общественной безопасности и государства. Вильнюс отказал Минску в данной просьбе. Глава МИД прибалтийской республики Габриэлюс Ландсбергис в хамской форме заявил, что "раньше замерзнет ад", чем Литва отреагирует на требования "белорусского режима".

Заметим, что в предыдущих санкциях ЕС Брюссель старательно обходит рестрикциями президента страны Александра Лукашенко.

