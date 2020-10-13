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Тихановская выдвинула Лукашенко три пункта ультиматума: Гаспарян назвал четвёртый. Самый пугающий
13 октября 2020, 19:35 • 173 • Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула действующему президенту страны Александру Лукашенко три пункта ультиматума. Российский журналист и политолог Армен Гаспарян подсказал ей четвёртый, самый пугающий - чтобы уже наверняка.
В своём Telegram-канале "ГАСПАРЯН" политолог объяснил суть требований Тихановской - как заявила политик, у Лукашенко есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования, первое из которых - объявить об уходе.
"Иначе 26 октября начнётся забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах", - уточнил Гаспарян.
Среди двух других требований - "остановить насилие на улицах" и "освободить всех политзаключённых".
При этом Гаспарян предложил четвёртый пункт, который наверняка "напугает" Лукашенко.
"Среди угроз пока остро не хватает сбежавшего молока на кухне Тихановской. Ну чтобы Лукашенко точно испугался", - отметил журналист.
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