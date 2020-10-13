Тихановская выдвинула Лукашенко три пункта ультиматума: Гаспарян назвал четвёртый. Самый пугающий

В своём Telegram-канале "ГАСПАРЯН" политолог объяснил суть требований Тихановской - как заявила политик, у Лукашенко есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования, первое из которых - объявить об уходе.

"Иначе 26 октября начнётся забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах", - уточнил Гаспарян.

Среди двух других требований - "остановить насилие на улицах" и "освободить всех политзаключённых".

При этом Гаспарян предложил четвёртый пункт, который наверняка "напугает" Лукашенко.

"Среди угроз пока остро не хватает сбежавшего молока на кухне Тихановской. Ну чтобы Лукашенко точно испугался", - отметил журналист.