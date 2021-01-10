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Тихановская: выборы в Белоруссии пройдут в 2021 году

10 января 2021, 19:40  •  24 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиционерка отказала Батьке в возможности поучаствовать в голосовании
Светлана Тихановская отреагировала на слова Александра Лукашенко о том, что к концу 2021-го будет подготовлен проект поправок к конституции Белоруссии. Экс-соперница Батьки заявила, что главный закон в стране может быть только один и он будет народным, написан простыми людьми.
Тихановская заявила, что человек, "опустившийся до террора", не имеет права решать столь глобальный и важный для Республики вопрос. Домохозяйка полагает, что Батька лишь хочет всех обмануть и выиграть время для себя.
"Но мы больше не верим тому, кто готов на пытки и убийства ради власти, кто повышает цены и налоги ради только того, чтобы его карман окончательно не опустел",
– заявила Тихановская в своем телеграм-канале.
По ее мнению, Лукашенко пытается убедить народ, что страна может при нем вернуться к спокойствию, но эта стабильность будет "с удавкой на шее".
Оппозиционерка подчеркнула, что "фейк" президента с конституцией принят не будет. Да и вообще новых законов не будет, пока глава страны удерживает власть с помощью оружия. Тихановская уточнила, что новые выборы президента, а также референдум по новой конституции должны пройти в 2021-м и уже без Лукашенко.
Сам Батька же надеется, что проект новой конституции будет готов к концу 2021 год.

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