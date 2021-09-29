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Тихановская вошла в тройку ведущих претендентов на Нобелевскую премию

29 сентября 2021, 19:25  •  132 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Florian Gaertner via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Эксперты пророчат бывшему кандидату в президенты Белоруссии победу
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская имеет все шансы на Нобелевскую премию в 2021 году. Такого мнения придерживаются норвежские эксперты, оценившие кандидатуру политика.
По мнению опрошенных специалистов, Светлана вошла в тройку главных претендентов на премию Нобеля вместе с активисткой по борьбе с климатическими изменениями Гретой Тунберг, а также правозащитниками  международной неправительственной организации "Репортеры без границ".
Напомним, победителю полагается приз в размере 1 миллиона долларов. Кандидатуру выбирает группа из пяти человек, назначаемая парламентом Норвегии. Имя победителя объявят в Осло уже 8 октября.
По словам представтеля Института исследования мировых проблем в Осло Хенрика Урдала, основными претендентами выступали  участники, деятельность которых "перекликалась с широкими дебатами о важности независимого освещения событий и борьбы с фальшивыми новостями для демократического управления".
"В Белоруссии один из самых деспотичных режимов в мире с  ненасильственной, в основном, оппозицией. Победитель встретит отклик во всем мире, а имя объявленного победителя станет общей реакцией на то, что мы сейчас рассматриваем как своего рода автократическое отступничество во многих странах", – высказался Урдал.
Со стороны белорусской оппозиции номинантами, кроме Тихановской, вошли Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
Напомним, о выдвижении Тихановской на Нобелевскую премию мира-2021 стало известно еще в феврале. Инициатором выступил  президент Литвы Гитанас Науседа. Сама экс-кандидат на должность президента Белоруссии заявила позднее, что выдвигается не одна, а со "всем белорусским народом".

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