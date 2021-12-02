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Тихановская вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Запада

02 декабря 2021, 15:15  •  54 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Finacial Times признал оппозиционерку борцом за демократию
По итогам 2021 года бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская была признана одной из 25 самых влиятельных женщин мира. Соответствующий рейтинг составили эксперты британского делового журнала Finacial Times.
Авторы стать подчеркнули, что лидер белорусской оппозиции в текущем году раскрыла себя как активный защитник демократических ценностей и настоящий борец с "авторитарным правителем".
Естественно, они имели в виду действующего главу государства Александра Лукашенко, который летом прошлого года, по данным ЦИК РБ, одержал победу над своим соперником по президентской гонке.
Кстати, ранее Тихановская, давая интервью радиостанции "Эхо Москвы", отказалась считать Лукашенко своим соперником. Кроме того, она призналась, что не интересовалась политикой до последних выборов.
Примечательно, что в годовой рейтинг Finacial Times вошли не только политические деятели, но и артистки, спортсменки, а также руководительницы крупных компаний. Кстати, в топ-25 оказалась даже глава государства. Эксперты включили в список президента Тайваня Цай Инвэнь.
Напомним, ранее Тихановская озвучила единую стратегию по референдуму для противников Лукашенко. Оппозиционерка призвала сограждан к протестному голосованию. 

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