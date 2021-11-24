|
Тихановская усыпила Европарламент речью против Лукашенко - видео
24 ноября 2021, 18:50 • 95 • Политика
Лидер белорусской оппозиции зачитала текст на "корявом" английском языке
Светлана Тихановская выступила сегодня с пламенной 30-минутной антиправительственной речью в стенах Европарламента перед почти пустым залом. Тех же, кто там находился, белорусский оратор в буквальном смысле усыпила. На это обратил внимание телеграм-канал ONT NEWS, опубликовавший снимки слушателей беглой домохозяйки, чудом не ставшей президентом Белоруссии.
На фотографиях можно увидеть немногочисленных евродепутатов, большая часть которых во время выступления оппозиционерки или куняет, или уткнулась в гаджеты.
"Тихановская замучила Европарламент своим выступлением. Если кратко. Светка зачитала с листика речь на корявом английском. Депутаты изображали внимание, сидели в телефонах, боролись со сном", – говорится в сообщении.
Также авторы добавили, что Тихановская потребовала от Брюсселя ввести как можно больше санкций в отношении Минска, и "тогда уж белорусы заживут счастливо", а также не величать Александра Лукашенко президентом, "ибо кто тогда я".
Действительно, как пишет издание SWI со ссылкой на "Интерфакс", лидер белорусской оппозиции в изгнании посетовала на ЕС за медлительность в принятии ограничительных мер, упрекнув объединение, что рестрикции последовали лишь после истории с посадкой самолета Ryanair в Минске и "похищения блогера Романа Протасевича". И то, это случилось из-за того, что на борту лайнера были европейцы, указала Тихановская.
По ее словам, Евросоюз должен ввести очередные ограничения, т.к. "у нас нет еще одного года, ни у Белоруссии, ни у Европы" и зачем же снова ждать. Она убеждена, что санкции в отношении белорусских властей точно работают, поскольку они "разрушают коррупционные схемы и разделяют людей вокруг Лукашенко".
Также она призвала не признавать бацьку президентом и приостановить членство ее страны в международных организациях, ну, и оказать помощь представителям белорусского народа – активистам, журналистам, волонтерам и медиа.
Подпишитесь на нас
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 ноября 2021, 18:30
|
22 ноября 2021, 09:40
|
19 ноября 2021, 07:30
|
21 ноября 2021, 09:10
|
20 ноября 2021, 01:00
|
22 ноября 2021, 13:45
|
20 ноября 2021, 02:45