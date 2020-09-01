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Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 03:40 • 75 • Политика
В Светлану Тихановскую не верили даже свои. Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что соперница Александра Лукашенко не справилась с ролью так называемого параллельного лидера республики: "Да, она ушла. Большего и не ожидали".
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало в комментарии для "Эха Москвы" высказал своё мнение по поводу фигуры Светланы Тихановской.
Он заявил, что экс-кандидат не справилась с ролью так называемого параллельного лидера республики. Впрочем, больших ожиданий на её счёт у него и не было.
Собеседник радиостанции считает, что ей стоило во всеуслышание объявить о своей "победе", чтобы вокруг неё могли начать формироваться альтернативные "госструктуры".
Цепкало объяснил такой исход тем, что мужа Тихановской, оппозиционного блогера Сергея Тихановского, будто бы держат в заложниках. По его мнению, именно это вынудило бывшего кандидата свернуть с намеченного пути.
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