Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало в комментарии для "Эха Москвы" высказал своё мнение по поводу фигуры Светланы Тихановской.

Он заявил, что экс-кандидат не справилась с ролью так называемого параллельного лидера республики. Впрочем, больших ожиданий на её счёт у него и не было.

Собеседник радиостанции считает, что ей стоило во всеуслышание объявить о своей "победе", чтобы вокруг неё могли начать формироваться альтернативные "госструктуры".

Цепкало объяснил такой исход тем, что мужа Тихановской, оппозиционного блогера Сергея Тихановского, будто бы держат в заложниках. По его мнению, именно это вынудило бывшего кандидата свернуть с намеченного пути.