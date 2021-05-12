Тихановская упустила возможность стать президентом – эксперт

Светлана Тихановская. Фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Протестные акции в республике так и останутся стихийными

Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская упустила удачный момент, когда могла стать признанным лидером республики. Так считает белорусский политик Ольга Карач.

По ее мнению, на волне протестов августа 2020 года Тихановская вполне могла занять кресло главы государства. По крайней мере, она могла объявить себя победительницей выборов и устроить инаугурацию. В этом случае она получила бы статус лидера, который могли бы признать официальным и за рубежом, и даже белорусские силовики.

Но Тихановская упустила эту возможность. Более того, она не смогла организовать переговоры с Александром Лукашенко и его командой о транзите власти, начало которых белорусы надеялись увидеть до 9 мая. Теперь в штабе Тихановской говорят, что процесс подготовки будет идти еще несколько месяцев. Но в целом уже маловероятно, что переговоры вообще состоятся, полагает Карач.

В итоге Тихановская остается оппозиционным лидером, с именем которого связаны протесты, длившиеся несколько месяцев, но и только.

"Никто не признает за ней субъектности и не признает ее президентом Белоруссии",

– указала Карач в эфире Ютуб-канала "И Грянул Грэм". По ее мнению, в Белоруссии сейчас назревает третья стадия революции, однако она по-прежнему будет иметь вид стихийных протестов, поскольку нет лидера, чтобы трансформировать протест в организованную силу.

В начале мая сообщалось, что Тихановская возвращается в Белоруссию. В Сети даже публиковали фото ее билетов. Однако потом планы изменились. Лукашенко же подписал декрет, определяющий действия властей в случае его убийства или госпереворота.