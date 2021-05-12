Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
Главная / Политика

Тихановская упустила возможность стать президентом – эксперт

12 мая 2021, 16:45  •  136 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Протестные акции в республике так и останутся стихийными
Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская упустила удачный момент, когда могла стать признанным лидером республики. Так считает белорусский политик Ольга Карач.
По ее мнению, на волне протестов августа 2020 года Тихановская вполне могла занять кресло главы государства. По крайней мере, она могла объявить себя победительницей выборов и устроить инаугурацию. В этом случае она получила бы статус лидера, который могли бы признать официальным и за рубежом, и даже белорусские силовики.
Но Тихановская упустила эту возможность. Более того, она не смогла организовать переговоры с Александром Лукашенко и его командой о транзите власти, начало которых белорусы надеялись увидеть до 9 мая. Теперь в штабе Тихановской говорят, что процесс подготовки будет идти еще несколько месяцев. Но в целом уже маловероятно, что переговоры вообще состоятся, полагает Карач.
В итоге Тихановская остается оппозиционным лидером, с именем которого связаны протесты, длившиеся несколько месяцев, но и только.
"Никто не признает за ней субъектности и не признает ее президентом Белоруссии",
– указала Карач в эфире Ютуб-канала "И Грянул Грэм". По ее мнению, в Белоруссии сейчас назревает третья стадия революции, однако она по-прежнему будет иметь вид стихийных протестов, поскольку нет лидера, чтобы трансформировать протест в организованную силу.
В начале мая сообщалось, что Тихановская возвращается в Белоруссию. В Сети даже публиковали фото ее билетов. Однако потом планы изменились. Лукашенко же подписал декрет, определяющий действия властей в случае его убийства или госпереворота.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
12 мая 2021, 02:05
Медведчук раскрыл истинную цель обысков в своём доме и офисе
12 мая 2021, 09:25
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
12 мая 2021, 09:25
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
12 мая 2021, 05:45
Стремление Лаврова к порядку породило новый мем
12 мая 2021, 02:05
Старый бомбардировщик США ударил ракетой, которой нет
12 мая 2021, 13:05
Лицо журналистки всё выдало: Четыре ляпа Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2021, 00:35
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
09 мая 2021, 18:10
"Леди Смерть" в Белом доме: Как русская девушка отчитала американцев
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
06 мая 2021, 04:50
Американцы не рискнут приблизиться к Петербургу: Sohu намекнул на "морскую ловушку" России
07 мая 2021, 00:10
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из КНР
08 мая 2021, 17:25
Лидеры G7 угрожали русским и прокололись на единственном фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.