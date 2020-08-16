|
Тихановская созывает совет по трансферу власти: Берут почти всех
16 августа 2020, 03:30 • 70 • Политика
Кандидат в президенты Белоруссии на прошедших выборах Светлана Тихановская созывает совет по трансферу власти - берут почти всех, кто не признаёт победу Александра Лукашенко. Какой-либо определённой, чёткой методики, которая регулировала бы процесс отбора членов и создания данной группы, нет. Ключевое условие - все члены должны признавать, что учёт итогов голосования за главу государства проходил со значительными нарушениями.
Кандидат в президенты Белоруссии на прошедших выборах Светлана Тихановская вместе с членами своего избирательного штаба приступила к созданию в республике совета для осуществления передачи власти.
Как указано в заявлении пресс-службы штаба, в состав данной группы должны войти граждане страны, которые являются самыми уважаемыми представителями белорусского общества.
В настоящее время уже стартовал приём заявок на получение членства в совете. Однако какой-либо определённой, чёткой методики, которая регулировала бы данный процесс, нет.
Строгие критерии отбора кандидатов в совет также отсутствуют. Важное условие - все члены должны признавать, что учёт итогов голосования за главу государства проходил со значительными нарушениями.
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 августа 2020, 21:25
|
09 августа 2020, 15:40
|
11 августа 2020, 02:30
|
11 августа 2020, 00:40
|
15 августа 2020, 12:50
|
10 августа 2020, 03:35
|
14 августа 2020, 19:25