Тихановская созывает совет по трансферу власти: Берут почти всех

Кандидат в президенты Белоруссии на прошедших выборах Светлана Тихановская вместе с членами своего избирательного штаба приступила к созданию в республике совета для осуществления передачи власти.

Как указано в заявлении пресс-службы штаба, в состав данной группы должны войти граждане страны, которые являются самыми уважаемыми представителями белорусского общества.

В настоящее время уже стартовал приём заявок на получение членства в совете. Однако какой-либо определённой, чёткой методики, которая регулировала бы данный процесс, нет.

Можно просто заявить о своём желании и подтвердить, авторитетным представителем какой социальной группы, профессии или отрасли вы являетесь, - подчёркивается в сообщении штаба.

Строгие критерии отбора кандидатов в совет также отсутствуют. Важное условие - все члены должны признавать, что учёт итогов голосования за главу государства проходил со значительными нарушениями.