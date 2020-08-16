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Тихановская созывает совет по трансферу власти: Берут почти всех

16 августа 2020, 03:30  •  70 • Политика
Кандидат в президенты Белоруссии на прошедших выборах Светлана Тихановская созывает совет по трансферу власти - берут почти всех, кто не признаёт победу Александра Лукашенко. Какой-либо определённой, чёткой методики, которая регулировала бы процесс отбора членов и создания данной группы, нет. Ключевое условие - все члены должны признавать, что учёт итогов голосования за главу государства проходил со значительными нарушениями.
Кандидат в президенты Белоруссии на прошедших выборах Светлана Тихановская вместе с членами своего избирательного штаба приступила к созданию в республике совета для осуществления передачи власти.
Как указано в заявлении пресс-службы штаба, в состав данной группы должны войти граждане страны, которые являются самыми уважаемыми представителями белорусского общества.
В настоящее время уже стартовал приём заявок на получение членства в совете. Однако какой-либо определённой, чёткой методики, которая регулировала бы данный процесс, нет.
Можно просто заявить о своём желании и подтвердить, авторитетным представителем какой социальной группы, профессии или отрасли вы являетесь, - подчёркивается в сообщении штаба.
Строгие критерии отбора кандидатов в совет также отсутствуют. Важное условие - все члены должны признавать, что учёт итогов голосования за главу государства проходил со значительными нарушениями.

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