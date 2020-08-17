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Тихановская совершила ошибку - эксперт

17 августа 2020, 16:10  •  143 • Политика
Елизавета Тихановская. Фото: EPA/TATYANA ZENKOVICH/ТАСС
Белорусы не хотят возвращаться на 25 лет назад
Соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская потеряла часть электората, раскритиковав все достижения постсоветского Минска. Так считает политолог Евгений Минченко.
По его мнению, женщине достаточно было объявить, что она возвращается в борьбу. Но ее критика всех предыдущих лет правления Лукашенко – это большая ошибка. Нельзя все мазать черной краской.
"Это непопадание в электорат. Вряд ли возвращение в Белоруссию образца 1994 года выглядит заманчиво для избирателя", – убежден политолог.
Тихановской следовало признать, что у Лукашенко были успехи, в частности, он сохранил белорусскую промышленность, но сейчас он, дескать, действует не в интересах Республики. Такой посыл позволил бы сопернице Лукашенко собрать вокруг себя больше сторонников, пояснил Минченко "Взгляду".
Аналитик также отметил стилистические ошибки в выступлении оппозиционного лидера. Он предположил, что речь для нее писал либо иностранец, либо просто малограмотный человек.
В понедельник, 17 августа, Тихановская распространила видеообращение, в котором сообщила, что готова взять на себя ответственность национального лидера страны.
На прошлой неделе лидер оппозиции уехала из Белоруссии, пояснив в видеообращении к сторонникам, что она – "слабая женщина". А также призвала протестующих признать победу Лукашенко.
По официальным данным, на выборах 9 августа Лукашенко получил 80% голосов, Тихановская – около 10%.
В понедельник Лукашенко встретился с рабочими в Минске и предупредил, что не допустит новых выборов. Президента освистали.

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