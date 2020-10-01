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Тихановская согласилась на помощь Путина при переговорах с Лукашенко

01 октября 2020, 15:10  •  158 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Rokas Lukosevicius via www.imago/www.imago-images.de|www.globallookpress.com
Идею привлечь российского лидера к урегулированию в Белоруссии ей подкинул президент Франции
Бывший кандидат на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская согласна видеть президента России Владимира Путина участником переговоров между нынешними белорусскими властями и оппозицией. Об этом она заявила, комментируя предложение французского президента Эммануэля Макрона воспользоваться посредничеством Путина для урегулирования кризиса в Белоруссии.
Пока ни о каких переговорах нет и речи, но если бы они могли состояться, то посредниками могли бы выступить страны-соседи, предположила Тихановская. Вот только пока подобных сигналов от них не поступала, признала она.
"Было бы отлично, если бы президент Макрон смог позвать, например, господина Путина выступить в качестве посредника на этих переговорах",
– отметила Тихановская в эфире RTL. По ее словам, она готова принимать "исторические решения" на благо соотечественников, и пообещала справиться с возложенной на нее "миссией".
В начале недели Макрон, находясь с визитом в Литве, встретился с Тихановской и она попросила его помощи в организации новых "демократических" выборов главы Белоруссии. Французский президент не стал отказывать даме, хотя и не смог произнести ее фамилию.
Белорусская оппозиция и ряд зарубежных лидеров отказались признать итоги выборов президента Белоруссии 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. После его инаугурации Тихановская заявила, что полномочия Лукашенко истекли. На Западе, однако, выжидают начала ноября. Попытка ввести против белорусского лидера персональные санкции, тоже провалилась.

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