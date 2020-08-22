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Тихановская снова отказалась от поста президента Белоруссии
22 августа 2020, 15:20 • 74 • Политика
Тихановская заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых выборов президента Белоруссии.
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская отказалась участвовать в повторном голосовании. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "Белсат".
После проигрыша на выборах 9 августа Тихановская несколько дней поддерживала протесты на улицах Минска, но затем неожиданно сбежала в Литву, отказавшись от всех политических амбиций. Однако получив убежище в Вильнюсе, она снова включилась в политическую жизнь Белоруссии и даже предложила себя в качестве нового национального лидера страны.
В ходе недавнего интервью Тихановской был задан вопрос, намеревается ли она сама или её муж участвовать в новых выборах президента Белоруссии, если таковые будут объявлены. Оппозиционерка утверждает, что нет.
Отметим, что белорусская оппозиция расходится во мнениях по поводу своих требований к властям. Изначально требовали пересчёта голосов, потом новых выборов, также звучали требования просто передать власть оппозиции.
Тем временем Следственный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские рабочие получали сообщения с угрозами расправы в случае неучастия в забастовке из-за результатов выборов. В частности, речь идёт о предприятии "Гродно Азот", сообщает Nation News.
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