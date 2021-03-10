Тихановская сказала Евросоюзу "фас". Оппозиционерка подсказала европейцам, кого нужно наказывать

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала Евросоюзу "фас!". Оппозиционерка попросила у Брюсселя новых санкций против своей страны и подсказала, кого надо наказать.

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской по итогам онлайн-встречи с послами ЕС в ООН. Лидер оппозиции призвала европейских представителей принять в марте четвёртый пакет санкций против Белоруссии.

По её словам, под санкции должны попасть белорусские судьи, которые осуществляли "репрессии над народом". Под "репрессиями" Тихановская, в частности, подразумевает приговор минчанину Александру Троцкому, который получил 10 лет за то, что наехал на машине на милиционера.

Кроме того, Тихановская заявила, что Брюссель "должен" опубликовать Всеобъемлющий план помощи Белоруссии. Речь, вероятнее всего, идёт о кредитах в обмен на обязательные реформы. Аналогичную финансовую помощь ЕС и МВФ сейчас оказывают Украине.

Пришло время реальных действий - международное сообщество должно призвать к ответственности всех виновных в преступлениях, - подчеркнула оппозиционерка, слова которой приводятся на её официальном сайте.

В конце февраля Тихановская заявила, что "режим Лукашенко падёт" до конца года, и предположила, что это может произойти уже весной. Отметим, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Тихановская, которую уже называют "восточноевропейским Гуайдо", действует не одна. По его словам, за ней стоят спецслужбы Литвы.