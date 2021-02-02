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Тихановская считает необходимым пересмотреть соглашение по Союзному государству

02 февраля 2021, 18:35  •  172 • Политика
Светлана Тихановская. Фото:Florian Gaertner via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Беглая оппозиционерка объявила, что ознакомлена с документом "поверхностно"
Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о необходимости пересмотров договоров Минска с Москвой, в том числе соглашения о Союзном государстве, поскольку их не видел народ. При этом беглая оппозиционерка призналась, что знакомилась с документами "поверхностно". Об этом литовская гостья поведала в интервью "Московскому комсомольцу".
Отметим, что в беседе с изданием белоруска все время повторяла, что президентство действующего главы государства Александра Лукашенко нелегитимно, оформленные соглашения с Минском после выборов в 2020-ом недействительны, она не планирует руководить страной, а главное сейчас не международные договора, а переизбрание лидера нации.
"Надо пересмотреть или хотя бы узнать условия этого Союзного государства. Опять же их никто никогда не видел. Вы должны это понимать. Давайте исходить из этого. Когда все станет прозрачно и доступно, то тогда и можно будет рассуждать о моем мнении и мнении белорусского народа", – сказала оппозиционерка.
Тихановская считает, что необходимо "точно" пересмотреть все договора с РФ, подписанные после августа прошлого года. Впрочем, требуют ревизии и те, которые были оформлены и до президентских выборов, т.к. они могут работать в ущерб Республики, подозревает домохозяйка.
На реплику журналиста о том, что все соглашения доступны для публичного ознакомления и на вопрос, знакомилась ли экс-кандидат на высший пост в стране с ними, Тихановская ответила: "Можно сказать, что поверхностно, да".
Также она повторила свой тезис, что об интеграции Белоруссии с Россией граждан страны никто не спрашивал, как и "не доносил до людей, какие преимущества" есть для местного населения "от этой интеграции и какие у нее отрицательные стороны".
Касаясь получения кредитов из Москвы Тихановская заявила, что белорусы могут и сами поднять свою экономику до такой степени, чтобы не брать деньги у РФ.
"Не надо полностью – или в какой-то степени – полагаться на Российскую Федерацию "для поддержания штанов"", – резюмировала лидер белорусской оппозиции.
Накануне зампредседателя Совеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что нет альтернативы Союзному государству, поскольку вся экономика Республики "заточена" на российскую.

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