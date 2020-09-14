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Тихановская решила отменить все договоренности между Путиным и Лукашенко
14 сентября 2020, 14:20 • 167 • Политика
Российскому лидеру сделали строгое предупреждение
Все соглашения, которых президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигнут на переговорах в Сочи 14 сентября, не будут иметь силы. Об этом заявила находящаяся в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
"Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью",
– предупредила Тихановская, обращаясь к Путину через телеграм-канал "Пул Первой". По ее словам, граждане Белоруссии отказали Лукашенко в доверии, поэтому решение президента РФ вести диалог с "узурпатором" вызывает у оппозиционерки сожаление.
Ранее Тихановская оценила позицию Кремля в отношении событий в РБ как "сдержанную" и призывала Москву и далее не вмешиваться в дела Белоруссии. При этом она одобрила санкции ЕС, которые оказывают на Минск международное давление, передает URA.RU.
На прошлой неделе ряд стран ЕС признали Тихановскую избранным президентом Белоруссии.
Телеграм-канал "Пул Первой" был открыт 23 июля 2020 года под другим названием для сбора средств на избирательную кампанию Светланы Тихановской. Новое название практически копирует имя уже действующего ресурса "Пул Первого", в котором публикуется информация от окружения Лукашенко.
Переговоры Путина и Лукашенко проходят в Сочи 14 сентября в формате "один на один", подписания документов не запланировано.
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