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Тихановская решила отключить "режим Лукашенко" от SWIFT: Оппозиция хочет обрушить банковскую систему

16 ноября 2020, 18:45  •  237 • Политика
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о намерении отключить "режим Лукашенко" от SWIFT. Белорусская оппозиция хочет обрушить всю банковскую систему, чтобы свергнуть президента.
Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Светланы Тихановской. В заявлении утверждается, что оппозиция добивается отключения страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей - SWIFT.
"Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT", - отметила пресс-служба.
Кроме того, Тихановская и её соратники пытаются убедить иностранные финансовые организации прекратить кредитовать государственные банки Белоруссии - Беларусбанк и "Белагропром".
Отметим, что угрозы возможного отключения от SWIFT поступали в своё время и в адрес России, которая с 2014 года подверглась ряду западных санкций. Предполагается, что это самые радикальные санкции, которые есть в распоряжении Запада.
Напомним, Светлана Тихановская в этом году баллотировалась в президенты Белоруссии, однако потерпела поражение. После подведения официальных итогов она сбежала в Литву, где объявила себя национальным лидером Белоруссии и начала устраивать массовые акции протеста на родине. Она также грозилась организовать общенациональную забастовку на крупнейших государственных предприятиях, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не сложит полномочия, однако реализовать свои угрозы оппозиционерка так и не смогла. По словам Лукашенко, за Тихановской стоят литовские спецслужбы, которые пытаются организовать в соседней стране госпереворот.

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