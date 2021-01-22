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Тихановская решила не возвращаться в Белоруссию

22 января 2021, 22:15  •  185 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Экс-кандидат в президенты объяснила это необходимостью заботиться о детях
Светлана Тихановская, покинувшая Белоруссию после августовских выборов, в ближайшее время на родину не вернется. Об этом экс-кандидат в президенты сообщила, отвечая на вопрос журналистов Эстонии, куда она она прибыла для участия в неофициальном заседании Совета безопасности ООН.
Глава белорусской оппозиции сказала, что возвращаться в Республику она не планирует, по меньшей мере потому, что ее муж Сергей Тихановский находится под арестом. Она напомнила, что как мать должна отвечать за своих детей. Экс-кандидат заключила: она вернулась бы в Белоруссию, если бы она знала, что детям обеспечен уход. Слова Тихановской приводит "Интерфакс".
Сергея Тихановского, который собирался участвовать в президентской гонке, задержали в конце мая 2020 года. Из-за отказа в регистрации жена политика подала документы и стала кандидатом вместо него. После выборов в августе оппозиционерка сбежала из Белоруссии в Литву, как она сама объясняла, из-за угроз в адрес ее детей.
Ранее Тихановская говорила, что хотела бы вернуться на родину, но опасается преследования правоохранительных органов.

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