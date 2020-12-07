Тихановская решила быть президентом лишь 45 дней

Светлана Тихановская. Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX via www/www.globallookpress.com

Главная оппозиционерка Республики готова занять высший пост, но не надолго

Экс-соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская не против быть президентом Белоруссии. Она даже знает, сколько времени будет находиться у руля.

Бывшая домохозяйка готова возглавлять Республику полтора месяца. Об этом, а также о планах она рассказала в интервью TUT.BY.

Руководить страной Тихановская намерена в переходный период, необходимый для проведения новых выборов. И вместе со своей командой собирается обеспечить, чтобы это прошло именно в такой срок – 45 дней, – и с одинаковыми условиями для всех кандидатов.

Дальнейшие планы будут осуществляться после переговоров с нынешней властью. Реформу Конституции проведут, когда уйдет Лукашенко, затем будет оказана экономическая помощь уязвимым группам, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

Все необходимые документы подготовят заранее, в них будет прописан каждый шаг. Проект конституционной реформы и программа помощи, по словам оппозиционерки, станут известны на днях.

Однако, добавила Тихановская, все зависит и от переговоров, а также от того, кто примет в них участие и где будет в это время находиться экс-глава государства. Из-за этого время ее пребывания в кресле руководителя Белоруссии может затянуться, это "вопрос открытый", передает издание.

Ранее говорилось, что больше шансов стать преемником Александра Лукашенко у премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. А известная оппозиционерка Светлана Тихановская не займет высший в Республике пост.