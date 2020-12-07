Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "...
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обрат...
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы п...
Главная / Политика

Тихановская решила быть президентом лишь 45 дней

07 декабря 2020, 14:20  •  50 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX via www/www.globallookpress.com
Главная оппозиционерка Республики готова занять высший пост, но не надолго
Экс-соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская не против быть президентом Белоруссии. Она даже знает, сколько времени будет находиться у руля.
Бывшая домохозяйка готова возглавлять Республику полтора месяца. Об этом, а также о планах она рассказала в интервью TUT.BY.
Руководить страной Тихановская намерена в переходный период, необходимый для проведения новых выборов. И вместе со своей командой собирается обеспечить, чтобы это прошло именно в такой срок – 45 дней, – и с одинаковыми условиями для всех кандидатов.
Дальнейшие планы будут осуществляться после переговоров с нынешней властью. Реформу Конституции проведут, когда уйдет Лукашенко, затем будет оказана экономическая помощь уязвимым группам, а также поддержка малого и среднего бизнеса.
Все необходимые документы подготовят заранее, в них будет прописан каждый шаг. Проект конституционной реформы и программа помощи, по словам оппозиционерки, станут известны на днях.
Однако, добавила Тихановская, все зависит и от переговоров, а также от того, кто примет в них участие и где будет в это время находиться экс-глава государства. Из-за этого время ее пребывания в кресле руководителя Белоруссии может затянуться, это "вопрос открытый", передает издание.
Ранее говорилось, что больше шансов стать преемником Александра Лукашенко у премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. А известная оппозиционерка Светлана Тихановская не займет высший в Республике пост.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
07 декабря 2020, 08:50
Более сотни задержаний в Белоруссии: Запутать силовиков не получилось
07 декабря 2020, 10:40
Сговор украинских властей с Россией "раскрыли" в прямом эфире
07 декабря 2020, 03:20
Русские дипломаты ответили на попытку США заселить Курилы японцами: "Знайте "красные линии"
07 декабря 2020, 03:20
"Это самый короткий путь": Санду хочет "зачистить" правительство от людей Додона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2020, 23:50
«Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины
06 декабря 2020, 09:55
Бандеро-армяне бьют тревогу: Карабах войдёт в состав России
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
03 декабря 2020, 23:15
"Чубайс - это лишь "первая ласточка": Политолог раскрыл красивый замысел Мишустина
03 декабря 2020, 14:05
Запад будет помогать народным республикам напрямую, минуя Украину
06 декабря 2020, 02:35
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получится
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.