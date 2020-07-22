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Тихановская рассказала о рейтинге Лукашенко

22 июля 2020, 11:00  •  32 • Политика
Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Символ оппозиции республики впервые обратилась к белорусам по телевизору с пламенной речью
Светлана Тихановская, одна из кандидатов в президенты Белоруссии, впервые выступила на государственном телевидении в эфире канала "Белоруссия 1". Она раскритиковала власть, указав на существующие в стране проблемы.
По словам политика, у действующего главы республики Александра Лукашенко довольно низкая народная популярность. Граждане требуют освободить его политических оппонентов, которые сидят в тюрьмах, а правоохранительные органы задерживают невинных людей прямо на улицах.
Тихановская добавила в прямом эфире, что подавляющая часть белорусов выступает против действующей власти, а большинство людей проживают в республике за чертой бедности. Все эти проблемы, подытожила кандидат в президенты, не освещаются на государственном телевидении.
Отрывок с выступлением Тихановской опубликовал телеграм-канал TJ.
В Белоруссии проходит предвыборная кампания в выборы президента страны. Александр Лукашенко может стать главой республики в шестой раз в случае своей победы. Волеизъявление граждан должно состояться 9 августа.
"Утро.ру" писало, что Александр Лукашенко призвал белорусов не верить в скорый результат от реформ, отметив, что страна должна сохранить свою независимость. Глава государства добавил, выступая на встрече с жителями Гомеля, что об этом должны помнить всякие "негодяи".

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