Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительст...
Главная / Политика

Тихановская рассказала, как вдохновлялась майданом: Военкор Коц не сдержал сарказма

23 октября 2020, 22:35  •  112 • Политика
Тихановская рассказала, как вдохновляется свержением Януковича и террором в Донбассе. "Аааа!!! Сколько раз я слышал от белорусов: "Да мы не украинцы. Да у нас другое". Ну вот ваш "избранный президент" вам рассказывает про "другое", - комментирует военкор Александр Коц.
Объявившая себя избранным президентом Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что вдохновением для протестов в Минске стал госпереворот на Украине в 2014 году. Заявление прозвучало во время выступления на Киевском форуме.
Белорусы были вдохновлены готовностью народа Украины бороться за своё достоинство, за национальную свободу, за свои права и свою Родину, - во всеуслышание заявила Тихановская.
Также она сравнила борьбу против президента Белоруссии Александра Лукашенко с борьбой за "территориальную целостность Украины". Под этим имеется в виду война в Донбассе с постоянными обстрелами мирных районов ЛНР и ДНР.
Аааа!!! Сколько раз я слышал от белорусов: "Да мы не украинцы. Да у нас другое". Ну вот ваш "избранный президент" вам рассказывает про "другое"… С такими лидерами никаких врагов не надо, - комментирует военкор Александр Коц.
Напомним, что Лукашенко встречается с представителями оппозиции и обсуждает конституционную реформу и перевыборы, Тихановская из-за границы ставит ультиматумы. Последний из них истекает в понедельник 25 октября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схему
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 17:05
Багдасаров предложил сообразить Союзное государство на четверых: "Момент настал"
23 октября 2020, 15:15
Иностранцы "решили" судьбу Крыма: "Пусть татары правят своей землёй"
23 октября 2020, 06:05
Путин припомнил, как его изображали с клыками: "Меня это не колышет"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдум...
23 октября 2020, 08:50
Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схе...
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 17:05
Багдасаров предложил сообразить Союзное государство на четверых: "Момент настал&...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2020, 12:25
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
17 октября 2020, 20:45
Кризис-2020 ещё не финал. В Кремле готовят громоотводы: Сделано новое пророчество о России
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
18 октября 2020, 11:25
Отпугнуло "безымянное" оружие русских? На западе Сирии "пропали" американцы
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.