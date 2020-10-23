Тихановская рассказала, как вдохновлялась майданом: Военкор Коц не сдержал сарказма

Объявившая себя избранным президентом Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что вдохновением для протестов в Минске стал госпереворот на Украине в 2014 году. Заявление прозвучало во время выступления на Киевском форуме.

Белорусы были вдохновлены готовностью народа Украины бороться за своё достоинство, за национальную свободу, за свои права и свою Родину, - во всеуслышание заявила Тихановская.

Также она сравнила борьбу против президента Белоруссии Александра Лукашенко с борьбой за "территориальную целостность Украины". Под этим имеется в виду война в Донбассе с постоянными обстрелами мирных районов ЛНР и ДНР.

Аааа!!! Сколько раз я слышал от белорусов: "Да мы не украинцы. Да у нас другое". Ну вот ваш "избранный президент" вам рассказывает про "другое"… С такими лидерами никаких врагов не надо, - комментирует военкор Александр Коц.

Напомним, что Лукашенко встречается с представителями оппозиции и обсуждает конституционную реформу и перевыборы, Тихановская из-за границы ставит ультиматумы. Последний из них истекает в понедельник 25 октября.