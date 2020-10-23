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Тихановская рассказала, как вдохновлялась майданом: Военкор Коц не сдержал сарказма
23 октября 2020, 22:35 • 112 • Политика
Тихановская рассказала, как вдохновляется свержением Януковича и террором в Донбассе. "Аааа!!! Сколько раз я слышал от белорусов: "Да мы не украинцы. Да у нас другое". Ну вот ваш "избранный президент" вам рассказывает про "другое", - комментирует военкор Александр Коц.
Объявившая себя избранным президентом Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что вдохновением для протестов в Минске стал госпереворот на Украине в 2014 году. Заявление прозвучало во время выступления на Киевском форуме.
Также она сравнила борьбу против президента Белоруссии Александра Лукашенко с борьбой за "территориальную целостность Украины". Под этим имеется в виду война в Донбассе с постоянными обстрелами мирных районов ЛНР и ДНР.
Напомним, что Лукашенко встречается с представителями оппозиции и обсуждает конституционную реформу и перевыборы, Тихановская из-за границы ставит ультиматумы. Последний из них истекает в понедельник 25 октября.
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