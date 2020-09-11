Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украи...
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине...
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обер...
Главная / Политика

Тихановская раскрыла срок ухода Лукашенко

11 сентября 2020, 18:30  •  66 • Политика
Светлана Тихановская. Фото:Zuma\TASS
"Лидер в изгнании" объявила, что полномочия бацьки заканчиваются в ноябре
Белорусы готовы идти до конца, поэтому президент Республики Александр Лукашенко не сможет остановить протестные движения. Об этом бацьку предупредила сбежавшая в Литву экс-кандидат на высший пост в стране Светлана Тихановская в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
"Люди больше не отступят. Они не смогут жить с этим президентом. Их задерживают, сажают в тюрьмы, становится все хуже, но это не остановит людей. Нас пугают, что придут дожди и люди не выйдут. Выйдут", – уверена удаленный лидер оппозиции.
Она отметила, что сами акции протеста могут поменять форму, поскольку в стране живут творческие граждане. В том числе, народ пойдет по пути забастовок, считает Тихановская.
"Люди будут протестовать до победы", – констатировала она.
Также домохозяйка обещала вернуться на родину. По ее словам, европейские государства помогут белорусам выйти из нынешнего кризиса. Касаясь темы взаимоотношений Минска с Москвой, Тихановская подчеркнула, что "нам не нужно держаться исключительно России и не смотреть в сторону Европы".
Она не стала прогнозировать, сколько продлится "наш бой", но полагает, что оппозиция победит уже скоро, т.к. 5 ноября, с ее точки зрения, заканчивается срок полномочий Лукашенко.
"Тогда он теряет легитимность, но уже сегодня его не принимают в стране. После этого срока ни один его приказ не будет иметь юридической силы. Именно до этого срока мы должны начать диалог о мирной передаче власти и новых свободных выборах", – резюмировала Тихановская.
Ранее оппозиционерка оценила осторожную реакцию лидера РФ Владимира Путина, который не вмешивается в ситуацию в соседней стране, лишь стоит рядом и наблюдает.
А накануне парламент Литвы в качестве легитимного президента признал именно Тихановскую, пригрозив России санкциями, если Москва вмешается в дела Республики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
11 сентября 2020, 02:55
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на переговорах
11 сентября 2020, 02:55
"Всё снесут и нас повыгоняют": Генерал-майор полиции о том, чем грозит миграционная инициатива МВД
11 сентября 2020, 06:35
"Путин никогда ни за что не извинялся, а тут…": У Вучича попросили прощения за пост Захаровой
11 сентября 2020, 08:25
В Кремле отреагировали на слова Вучича об извинениях Путина
11 сентября 2020, 13:00
Подарок российского посла Лукашенко посчитали "плевком в лицо"
11 сентября 2020, 12:05
"Обидеться можно только на русскую женщину?": Вучичу задали три неудобных вопроса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2020, 12:55
Угроза Пушилина расчехлить оружие вызвала в Киеве панику: Украина выставила встречное требование
07 сентября 2020, 11:50
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - эксперт
05 сентября 2020, 06:40
Распад? Гражданское противостояние? Война? Эксперт дал прогноз о будущем Украины
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
06 сентября 2020, 12:55
Дочь Ефремова оскандалилась в Минске: Цензурных слов у журналиста не нашлось
08 сентября 2020, 06:10
Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища"
05 сентября 2020, 23:10
Дерзкий финт ВВС США у границ России взбесил даже американцев: "Прекратите провоцировать медведя!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.