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Тихановская раскрыла "планы Путина" по Белоруссии

04 марта 2021, 19:50  •  293 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Кремль устраивает в Минске закулисные интриги, уверена беглая домохозяйка
Белорусская оппозиция неоднократно предпринимала попытки установления контактов с российскими властями, однако дело так и не увенчалось успехом. Соответствующее заявление сделала бывший кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская.
По словам политика, противники действующей власти, возглавляемой Александром Лукашенко, на протяжении длительного периода времени пытались выйти с российской стороны на контакт. Тем не менее, попытки оказались тщетными.
"Нам так никто ничего и не ответил", – заявила Тихановкая в интервью швейцарскому изданию Tagesanzeiger.
Бывший кандидат на пост президента республики уверена, что в настоящее время официальный Минск пользуется поддержкой Москвы. Однако, уверена политик, президент России Владимир Путин преследует свои цели в отношении Белоруссии.
"Я считаю, что он пытается найти пути для того, чтобы Лукашенко смог покинуть пост. И таким образом, чтобы такой сценарий не выглядел победой народа", – предположила экс-кандидат в президенты Белоруссии.
На днях Тихановская дала комментарий финскому изданию Yle, заявив, что Хельсинки мог бы выступить в качестве посредника между оппозицией и белорусскими властями. При этом политик заявила, что противники действующей власти "разочарованы поддержкой режима Путина в пользу Лукашенко". По словам лидера оппозиции, Кремль "поддерживает притеснение и насилие".
Ранее СК Белорусси направил Литве запрос на экстрадицию Тихановской. Позднее в литовском МИД заявили, что Вильнюс отказывается от выдачи оппозиционерки по официальному запросу Минска. В ведомстве сообщили, что Литва не может выдавать тех, кто стал жертвой "политических преследований".

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