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Тихановская "готовит" персональные санкции против Лукашенко в ПАСЕ

08 сентября 2020, 21:45  •  27 • Политика
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская "готовит" персональные санкции против президента республики Александра Лукашенко. Выступая в ПАСЕ, она призвала ввести ограничения в отношении главы государства.
Светлана Тихановская во вторник выступила на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она призвала международное сообщество оказать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвав его "нелегитимным президентом".
Нам нужно международное давление на этот режим, на этого человека, который отчаянно цепляется за власть, - отметила Тихановская.
Оппозиционерка обвинила власти Белоруссии в массовом нарушении прав человека, подразумевая задержание участников протестных акций.
Напомним, что ранее Латвия и Эстония объявили о введении санкций против Белоруссии. Лукашенко уже предупреждал Польшу и Прибалтику, что в случае санкций Минск перекроет транзитный коридор, и им придётся возить товары в обход Белоруссии. Президент республики уверен, что белорусский майдан финансируется и координируется из-за рубежа.

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