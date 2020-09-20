Тихановская: Путин играет с Лукашенко

Светлана Тихановская. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com

Экс-кандидат в президенты Белоруссии высказалась о российском лидере

Светлана Тихановская, которая считает себя победителем выборов главы Белоруссии, дала интервью, в котором выразила сожаление, что президент России поддержал Александра Лукашенко, а не народ ее страны.

Экс-кандидат в президенты отметила, что она, как и вся оппозиция, открыта к диалогу с Путиным и не собирается разрывать отношения с Москвой. Тихановская также подчеркнула, что белорусы не считают Лукашенко лидеров. При этом, она уверена, что Путин, как мудрый руководитель, понимает – Батька больше не держит ситуацию под контролем. По ее словам, вернуться в прошлое, где люди поддерживали Лукашенко, не получится.

Как заявила Тихановская изданию РБК, между президентами двух стран происходит, вероятно, какая-то "политическая игра", добавив, что Путин не может не осознавать, что люди отказываются принимать Батьку.

Она добавила, что не просит видеть в ней будущего президента Белоруссии. Экс-кандидат отметила, что всегда выступала за повторные выборы. По ее мнению, Путин смог бы найти, что обсудить с новым лидером Белоруссии. Тихановская подчеркнула, что Лукашенко сначала говорил о том, что за оппозицией якобы стоит Россия, а теперь, что Запад. Она считает, что Путн понимает – все это "фантазии одного человека".