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Тихановская: Путин играет с Лукашенко

20 сентября 2020, 13:20  •  78 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-кандидат в президенты Белоруссии высказалась о российском лидере
Светлана Тихановская, которая считает себя победителем выборов главы Белоруссии, дала интервью, в котором выразила сожаление, что президент России поддержал Александра Лукашенко, а не народ ее страны.
Экс-кандидат в президенты отметила, что она, как и вся оппозиция, открыта к диалогу с Путиным и не собирается разрывать отношения с Москвой. Тихановская также подчеркнула, что белорусы не считают Лукашенко лидеров. При этом, она уверена, что Путин, как мудрый руководитель, понимает – Батька больше не держит ситуацию под контролем. По ее словам, вернуться в прошлое, где люди поддерживали Лукашенко, не получится.
Как заявила Тихановская изданию РБК, между президентами двух стран происходит, вероятно, какая-то "политическая игра", добавив, что Путин не может не осознавать, что люди отказываются принимать Батьку.
Она добавила, что не просит видеть в ней будущего президента Белоруссии. Экс-кандидат отметила, что всегда выступала за повторные выборы. По ее мнению, Путин смог бы найти, что обсудить с новым лидером Белоруссии. Тихановская подчеркнула, что Лукашенко сначала говорил о том, что за оппозицией якобы стоит Россия, а теперь, что Запад. Она считает, что Путн понимает – все это "фантазии одного человека".

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